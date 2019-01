Radek Kebrle nelitoval ani chvíli, že si z dovolené v Asii odskočil na ještě vzdálenější kontinent. Pochvaloval si velký boj, který mohl vidět. Vždyť na konci roku 2016 při operaci pořezané ruky tušil, že může mít Petra Kvitová jen malou šanci, aby si takové zápasy někdy zahrála.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je to pohádka a já nejsem nic jiného než fanoušek, říká lékař Kebrle, který Kvitové operoval ruku

„Takové poranění je věc, kde její kariéra byla ohrožena. Šance, že se vrátí na nějakou rozumnou úroveň, byla asi 5 %. Vsadit si na to, že se to povede, tak jste asi milionář,“ řekl lékař Kebrle na adresu Petry Kvitové pro Radiožurnál.

Přiznal i to, že se s takovým poraněním běžně nesetkáte, natož u tenistů, kterým často s různými problémy pomáhá. „Těch lidí, které mají nějaké typicky tenisové problémy, tak těch je hodně. Tohle je ale úplně něco jiného. To se tenistům nestává. To se stane, když vám někdo v noci dá nůž na krk. Za dvacet let, co to dělám, tak jsem takovéto poranění v ruce neměl,“ popisuje Radek Kebrle případ, který měl i přes nejisté prognózy dobrý konec.

A díky kterému je teď i velkým fanouškem Petry Kvitové. „Na mě ten tlak byl enormní. Věděl jsem, co je to za člověka i jaká jsou očekávání. A to jsem ještě nevěděl, co se bude kolem dít mediálně. Té energie, která do toho byla daná, je strašně moc. Její přání bylo vrátit se, vyhrát grandslam a eventuálně se dostat ještě výš. Je to pohádka a já nejsem nic jiného než fanoušek. Vaří se to ve mně, nejen když hraje ona, ale i když hrají naše ostatní holky nebo Tomáš Berdych. U Petry je to ale trošku jiné,“ řekl lékař z Vysokého nad Jizerou, ale teď také tenisový fanoušek Radek Kebrle.