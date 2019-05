Neříkám to často, ale jsem pyšná, říká Kvitová o návratu po zranění. Za dva roky získala osm titulů

28. května roku 2017 slyšela znovu své jméno při cestě na kurt. Petra Kvitová tehdy nastupovala k utkání úvodního kola Roland Garros, pět měsíců od přepadení a operace silně pořezané levé ruky, kterou hraje.

V té době netušila, jak bude její kariéra pokračovat. Chtěla hlavně sbírat zápasy a sebevědomí. Jenže poměrně brzy už také začala počítat tituly, kterých má od té doby osm. Tak úspěšný návrat na kurty žádná jiná tenistka nezažila.

„Je to takové zvláštní. Po tom, co jsem utrpěla, se vracím jen dva roky a zvládla jsem toho strašně moc. Teď nemůžu nastoupit na grandslamu, ale jsou v životě horší věci, co jsem zvládla, a tohle je prostě svalové zranění, takže se to snad nějak zahojí. Pro mě jsou ty dva roky neuvěřitelné,“ přiznala Petra Kvitová, která také bez velkého rozmýšlení vybrala tři největší momenty svého návratu.

„Nastoupit vůbec k prvnímu zápasu, můj první vyhraný turnaj v Birminghamu a finále Australian Open bylo to úplně nej od té doby, co jsem se vrátila,“ vrací Kvitová se k svému největšímu sportovnímu úspěchu od návratu na kurty.

Do začátku Roland Garros byla nejúspěšnější tenistkou tohoto roku, o další body a výhry chce bojovat v travnaté části sezóny a hlavně ve Wimbledonu, do kterého by se ráda uzdravila. Už teď je ale vzhledem k tomu, co od předloňského 28. května na kurtech dokázala, spokojená.

„Neříkám to často, ale jsem pyšná,“ hodnotí Petra Kvitová období od svého návratu na kurty.