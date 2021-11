Tenisový souboj družstev připomene olympiádu v Tokiu. Švýcarky povede zlatá Bencicová

Tenistky Německa vypadly z boje o postup do semifinále mistrovství světa týmů v Praze. Po porážce s Češkami podlehly v libeňské hale i Švýcarkám a tak je teď situace ve skupině D velmi přehledná. Do vyřazovací části projde vítěz čtvrtečního utkání Česko - Švýcarsko, které může tak trochu připomínat i závěr nedávného olympijského turnaje v Tokiu. Češky tam získaly zlato v deblu a stříbro v singlu, Švýcarky to měly obráceně.

