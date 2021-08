Vláda dala 65 milionů na finále Poháru B.J. Kingové. ‚Dohoda je de facto hotová,‘ tvrdí šéf tenisového svazu

Vláda uvolnila z rozpočtové rezervy 65 milionů korun na pořádání finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové v Česku. Tenisový svaz díky tomu může s Mezinárodní tenisovou federací podepsat smlouvu na vrcholnou týmovou akci žen. Konat by se měla v pražské O2 areně první listopadový týden. „Bude to něco mimořádného, co samostatná Česká republika a Praha nezažila,“ řekl Radiožurnálu Sport šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Praha 19:11 23. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trofej pro vítězky Fed Cupu, nyní pojmenovaného jako Pohár Billie Jean Kingové | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Závěrečný turnaj Poháru, který se dříve označoval jako Fed Cup, se měl hrát v Budapešti, ale loni byl zrušen a letos byl kvůli koronavirové situaci odložen. Maďarská metropole se pořádání akce v květnu vzdala.

Pocta tenisové legendě. Fed Cup změní název, nově se bude jmenovat po Billie Jean Kingové Číst článek

„Vláda schválila poskytnout Českému tenisovému svazu prostřednictvím Národní sportovní agentury 65 milionů korun na organizaci mistrovství světa družstev v tenise,“ uvedla ministryně financí za ANO Alena Schillerová po pondělním zasedání kabinetu. Na twitteru doplnila, že uvolnění peněz je jednorázovou záležitostí, která má podpořit zdravý životní styl.

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka v rozhovoru pro Radiožurnál Sport uvedl, že pražské pořadatelství Poháru Billie Jean Kingové bude definitivní až po podpisu všech potřebných smluv.

Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové je na spadnutí to, že by Praha měla hostit finálový turnaj. Jak blízko to je?

Chybí nám poslední krůček. Tím je podpis smlouvy mezi Českým tenisovým svazem jako pořadatelem a Mezinárodní tenisovou federací (ITF). My jsme o tom jednali už od letošního jara, kdy prezident ITF David Haggerty a já jsme se domlouvali, jak přemístit původní Fed Cup do Prahy. Jednali jsme, za jakých podmínek to bude. Nejdůležitější podmínka – finanční zabezpečení – dnes (v pondělí – pozn. red.) schválila vláda, takže se můžeme těšit, že uvidíme dvanáct nejlepších ženských týmů světa letos v Praze.

Fed Cup/Pohár B.J. Kingové České tenistky jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády, od roku 2011 získaly šest ze svých jedenácti trofejí. Pět zbývajících titulů vybojovalo ještě Československo. Naposledy slavily stříbrný pohár po finále v Praze v roce 2018.

Takže už je to definitivní?

Definitivní to bude, až podepíšeme právní smlouvu s ITF. Poté, co všechny věci dostanou právní rámec. De facto je ale dohoda hotová. Já už jsem podepsal Head of terms, tedy dohodu o tom, že akci budeme pořádat. Finální smlouva je ale ohledně detailů složitá. Musí být dohodnuté všechny garance, práva zúčastněných stran. Je to právničina, ale na všem jsme v podstatě dohodnutí.

Mluvil jste o podmínkách, zmínil jste finance, jaké jsou ty další?

Musíte dodržet všechna pravidla ochrany a bezpečnosti, protože to, co nás provázelo poslední dva roky, bylo šílené. Věřme, že už žádná taková pandemie nebude. À propos, lidé jsou očkovaní. Pokud vím, tak očkovaní budou moct na takové zápasy do arény. To nebylo například při mistrovství Evropy v judu možné. Teď (u tenisu) to nehrozí. Pokud nepřijde žádná další apokalypsa, a já pevně věřím, že nepřijde, tak by aréna mohla být plná diváků a ti by mohli podporovat skvělé české tenistky. Ty letos absolutně dominují světu. Bude to obrovský svátek.

Pokud všechno dopadne tak, jak má, jak prestižní událost to bude pro Prahu a celý český tenis?

Na úrovní Prahy žádná talková událost nebyla. Fanoušci ledního hokeje mne budu brát za slovo, já jsem také jeden z nich, ale hokej je jen evropská a severoamerická záležitost. Tenis je po fotbalu a basketbalu třetí nejrozšířenější sport na světě. Hraje ho miliarda a půl lidí. V tomto globálním sportu je to největší ženská týmová událost hraná každoročně. Bude to něco mimořádného, něco takového samostatná Česká republika a Praha nezažila. Měli jsme tu finále, Česko s někým, a několikrát za sebou, ale teď tu bude 12 nejlepších týmů planety, a já předpokládám, že tu budou všechny nejlepší tenistky.

Kvalifikované týmy Skupina A: Francie, Rusko, Maďarsko

Francie, Rusko, Maďarsko Skupina B: Austrálie, Bělorusko, Belgie



Austrálie, Bělorusko, Belgie Skupina C: USA, Španělsko, Slovensko

USA, Španělsko, Slovensko Skupina D: Česko, Německo, Švýcarsko

Vy jste na nedávném turnaji v Liberci naznačoval, že je rozjednaná velká mezinárodní akce. Šlo právě o tento finálový turnaj?

Vidím, že máte dokonalou paměť, já už na to skoro zapomněl, ale je to ono. Byli jsme už hodně daleko, a teď tomu pomohlo rozhodnutí vlády, které je opravdu skvělé, protože to bude obrovská prestiž pro Česko. Pokud diváci přijedou do Prahy, tak to bude samozřejmě obrovský finanční výnos pro hlavní město a Českou republiku. Jenom věřme, že se všechno povede, dotáhne se to do konce, nestane se už žádná hrozná pandemie. Držme si palce.

Ještě se zeptám na jedno spojení: Praha a Turnaj mistryň. Ten má sice na příštích deset let čínský Šen-čen, ale ono je to s pořádáním akcí v Číně trochu složitější. Je vůbec reálné do budoucna dostat tento prestižní turnaj do Prahy?

Jestli dovolíte, pane redaktore, já bych odpověděl jako v Liberci: Vyčkejme. Abychom se nedivili. (smích)