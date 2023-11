Nedá se to popsat slovy, vzpomíná Siniaková na fedcupový titul proti USA. Teď chce pomoct k postupu

České tenistky čeká po šestnácté hodině rozhodující utkání o postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Svěřenkyně kapitána Petra Pály se utkají s Američankami a k účasti v závěrečném play-off potřebují jakoukoli výhru. Přispět by k ní chtěla i Kateřina Siniaková, která má na poslední fedcupové duely se Spojenými státy velmi příjemné vzpomínky. Sevilla 7:54 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková při tréninku na Poháru Billie Jean Kingové | Zdroj: Profimedia

„To se ani nedá popsat slovy. Jsem moc vděčná, že jsem to zažila. Tehdy jsem hrála za Česko, když mi mohla fandit celá hala,“ přiznává Kateřina Siniaková, že ani po pěti letech nic silnějšího v kariéře nezažila.

Ani při olympijském zlatu nebo ve velkých grandslamových zápasech necítila to co tenkrát v libeňské hale. Při absencích největších českých opor té doby dostala nečekanou příležitost plnit roli domácí jedničky při finálovém duelu a před vyprodaným hledištěm vyhrála oba své singlové zápasy.

Ten první v sobotu, ten druhý rozhodující v neděli, kdy v nádherné bitvě porazila Sofii Keninovou, která je v týmu Američanek i teď.

„Tu atmosféru už nikdy nezapomenu. Myslím, že je škoda, že formát změnili,“ popisuje Siniaková přerod turnaje, kdy už se nejlepší týmy utkávají na místě, kam to mají fanoušci většiny zemí daleko.

S Američankami se ale Češky potkávají, a také loni v Glasgow šlo o poslední zápas ve skupině. A Kateřina Siniaková tehdy přispěla k vítězství a postupu výhrou nad Cori Coco Gauffovou.

‚Můžu být terminátor‘

I nyní by Kateřina Siniaková ráda pomohla k dobrému výsledku a postupu. Jestli to bude v singlu jisté není. V Číně nedávno vyhrála turnaj, ale taky má za sebou hodně cestování a kapitán Petr Pála musí zároveň myslet i na to, aby byly hráčky co nejvíc fit až do neděle, protože cílem týmu je získat titul. Ale pokud jde o zdravotní stav a fyzické síly, cítí se Siniaková dobře. Ostatně i proto ji z legrace spoluhráčky z týmu říkají terminátor.

„Přelet a časový posun mi nedělá takový problém. Moc ráda reprezentuji Česko a mám radost, že tu mohu být, jsem zdravá a můžu být tedy terminátor,“ usmívá se Kateřina Siniaková před utkáním českých tenistek s Američankami. Hodinu před zápasem, tedy krátce po třetí odpoledne, se od Radiožurnálu dozvíte, v jaké sestavě oba týmy k rozhodujícímu duelu skupiny nastoupí.