Tenisový svaz sestavil tým na Pohár BJ. Kingové: Krejčíková, Plíšková, Siniaková a Vondroušová

Tenistky Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a po zranění se vracející Markéta Vondroušová se zúčastní v listopadu finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové. Uvedl to kapitán Petr Pála, jenž zatím nechal v nominaci volné místo pro pátou hráčku.

Soutěž, dříve známá jako Fed Cup, se odehraje na tvrdém povrchu v Emirates Areně v Glasgow od 8. do 13. listopadu. Češky vyzvou ve skupině Polsko a USA. Do semifinále postupuje jen vítěz.

„Stále zbývá ještě měsíc, což je hodně času. Doufám, že se nic nestane a nepřijde žádné zranění. S dalšími holkami jsem v kontaktu a předem domluvený, jak by situace mohla vypadat,“ řekl v nahrávce pro média Pála.

Američanky nominovaly Jessicu Pegulaovou, Cori Gauffovou, Madison Keysovou, Danielle Collinsovou a Taylor Townsendovou.

Polkám bude chybět světová jednička Iga Świateková. Trojnásobná grandslamová vítězka se soutěže nezúčastní kvůli termínové kolizi: skupinová fáze Billie Jean Cupu začne pouhý den po konci Turnaje mistryň v Texasu.

„Polský tým je obrovsky oslabený. To, ale neznamená, že se tam ukážeme a vyhrajeme. Je potřeba první utkání zvládnout a asi si to případně rozdat s Amerikou o postup,“ uvedl Pála.

„Mám v hlavě pouze cíl postoupit ze skupiny. Pak už se může stát spousta věcí. Proti Americe to bude strašně těžké, mají podobně jako my široký kádr,“ uvedl Pála.

Krejčíková ve formě

Hlavní tváří by měla být šestadvacetiletá Krejčíková. Dvojnásobná vítězka Roland Garros zvítězila před necelými dvěma týdny na turnaji v Tallinnu a o víkendu triumfovala na domácím poháru Agel Cup v Ostravě. Ve finále porazila právě Światekovou.

„Bylo úžasné sledovat turnaj s takovým obsazením. Viděl jsem spoustu výborných zápasů. Tím, že Bára porazila ve finále první hráčku světa, to bylo výborné,“ řekl Pála.

Přestože se Krejčíková se Siniakovou také zapojí jako první pár světa do Turnaje mistryň, měly by návrat do Evropy stihnout. Finále čtyřhry se odehraje 7. listopadu, Češky zahájí turnaj proti Polsku o tři dny později. Proti USA nastoupí následující den.

„Termín není šťastný a přesun bude náročný. Jsem ale rád, že holky přislíbily účast. Musí být ale připraveny i ostatní. Hrozně rád bych viděl tenhle formát v jiném termínu než na konci, protože to nenahrává spoustě hráčkám,“ uvedl Pála.

Ze soutěže se omluvila Petra Kvitová, která by měla po turnaji v mexické Guadalajaře ukončit sezonu.

Dalšími účastníky finálového turnaje jsou Austrálie, Belgie, Kanada, Itálie, Kazachstán, Španělsko, Slovensko, Švýcarsko a Velká Británie. Loni se o vítězkách rozhodovalo v pražské O2 areně. Úřadující šampionky z Ruska federace ITF vyloučila kvůli vojenskému vpádu jejich země na Ukrajinu.