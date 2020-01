Tenisový rok začal ve znamení pomoci zasažené Austrálii. Sezona nabídne i olympiádu a nový Fed Cup

Na několika místech najednou začala tenistkám sezona, která bude letos bohatší o dvě velké akce – olympijské hry v Tokiu a finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti. Nový ročník startuje pro řadu hráčů a hráček v Austrálii, která už několik měsíců bojuje s rozsáhlými požáry. Brisbane 21:40 6. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková | Foto: Aaron Doster/USA Today Sports | Zdroj: Reuters

Tam, kde nově bojují mužské týmy v ATP Cupu, ale také na ženském turnaji v Brisbane, je na první pohled všechno, jak má být. Ale třeba ovzduší v Sydney nebylo v některých dnech zrovna nejzdravější. Na jedné tiskové konferenci to zmiňoval i Srb Novak Djoković a hráči o tom podle něj budou mluvit ještě před grandslamem v Melbourne.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistkám začala v Austrálii nová, tentokrát i olympijská tenisová sezona. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Zatím se tenisté snaží hrát a pomáhat na dálku zdevastovaným oblastem a zúčastní se charitativních zápasů. Třeba Australanka Ashleigh Bartyová daruje odměny vydělané na turnaji v Brisbane, další zase posílají stovky či tisíce dolarů za nasázená esa. A přidaly se i Češky, kterým se v Austrálii v posledních letech dařilo.

„Dvakrát jsem to vyhrála, jednou jsem byla v semifinále. Takže mám v Austrálii poslední dobou docela dost zápasů a hraje se mi tam dobře. Je tam velké vedro a dusno, takže první dny umírám, ale pak se zase aspoň na Australian Open cítím lépe,“ vyprávěla ještě před dalekou cestou Karolína Plíšková.

Česká jednička zahájila v Brisbane stejně jako Petra Kvitová sezonu, která bude oproti těm předchozím bohatší o dvě velké akce – finálový turnaj Fed Cupu i olympijské hry v Tokiu.

K očekávaným událostem tohoto roku na ženském okruhu WTA patří pokračování snahy Američanky Sereny Williamsové o zisk rekordního 24. singlového grandslamového titulu. A třeba také odložený comeback Kim Clijstersové, která by se měla vrátit k tenisu v březnu v mexickém Monterrey.

„U těch holek je to jiné. Mají tendenci zapadnout po kariéře do normálního života, což je velká změna oproti rokům, kdy je jako tenisové hvězdy celý svět obletuje. Po nějakém čase je to omrzí a chtějí si znovu vyzkoušet tu challenge. Bude zajímavé ji sledovat,“ je zvědavý na návrat Belgičanky trenér Petry Kvitové Jiří Vaněk.