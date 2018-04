Na tenisovém Prague Open se představí Plíšková či Kvitová, pořadatelé uctí památku Jany Novotné

Největší tenisový turnaj v Česku odtajnil své hlavní hvězdy. Vůbec poprvé v historii mohou hrát v pražské Stromovce dvě domácí hráčky z elitní světové desítky, konkrétně Karolína Plíšková a Petra Kvitová. Na turnaj se chystá také Martina Navrátilová, která v Praze uctí památku zesnulé Jany Novotné. Praha 20:50 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České tenistky Petra Kvitová a Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

„Měli jsme dvě hráčky z desítky, ale nikdy to nebylo tak, aby obě byly Češky,“ pochlubila se ředitelka turnaje Petra Černošková.

Zatímco Petra Kvitová se turnaje zúčastní po sedmi letech, Karolína Plíšková nastupuje v pražské Stromovce pravidelně. Už zažila, jaké to je blízko domova vyhrát trofej, ale také loučit se s fanoušky hned na začátku, což se jí přihodilo loni.

„Ne vždycky to úplně sedne, což se stalo loni. Pro nás je to také týden navíc, který můžeme strávit doma, což je taky výhoda. Určitě se těším, jen aby bylo dobré počasí. Šance, že to vyhraje Češka, je velká, a ať už to vyhraje kdokoliv, tak doufejme, že ten turnaj bude hezký,“ přeje si Karolína Plíšková.

Pravděpodobnost, že trofej získá česká hráčka, je celkem vysoká. Třeba loni se fanouškům v Praze představily Dánka Caroline Wozniacká nebo Jelena Ostapenková z Lotyšska, letos ale velké zahraniční hvězdy pořadatelé nelákali.

„My chceme, aby ten turnaj byl pro naše hráčky, a máme pocit, že naši diváci stejně chodí fandit nejraději jim. Náš turnaj je opravdu kvalitní, ale je kvalitní proto, že naše holky jsou tak hrozně dobré, že si to zaslouží,“ řekla Černošková, která doufá, že mezi českými tenistkami bude i Lucie Šafářová. Ta se už delší dobu snaží zbavit zdravotních problémů.

„Trénuje, ale musíme počkat. Zatím s Prahou určitě počítá, ale to počítala i se spoustou turnajů předtím, kde chtěla hrát, ale bohužel její zdraví je pořád překážkou,“ říká Černošková.

Právě Lucie Šafářová je zatím poslední českou vítězkou z pražské Stromovky. Její příběh z roku 2016, kdy se také vracela po komplikované nemoci, byl jedním z nejsilnějších, které tradiční turnaj ve své historii nabídl.

Letos pořadatelé na turnaji také uctí památku zesnulé Jany Novotné, která zemřela na rakovinu loni v listopadu v devětačtyřiceti letech. Do metropole proto dorazí také Martina Navrátilová a vedení organizace WTA. Navrátilová předá rodičům Novotné před sobotním finálovým utkáním upomínkový předmět a prsten za uvedení hráčky do Síně slávy ITF.

Na prvotřídní tenis můžou fanoušci chodit do Stromovky od 30. dubna do 5. května. S výjimkou finálového zápasu bude vstup zdarma.