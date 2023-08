Tenisové Prague Open komplikuje déšť, Nosková si na boj o finále počká

Semifinálový program tenisového turnaje WTA v Praze v sobotu komplikuje déšť. Úvodní duel Rumunky Jaqueline Cristianové s Japonkou Nao Hibinovou měl začít v 11 hodin, po nich měly hrát ve Stromovce Linda Nosková a Tamara Korpatschová z Německa. Organizátoři po odkladech také zvažují, že by zápasy přesunuli na neděli, případně až na pondělí. Praha 13:18 5. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenisové Prague Open. | Zdroj: Profimedia

„O odložení zápasů rozhoduje WTA a hlavní rozhodčí. Podmínkou zahájení je, aby byl kurt způsobilý a nedošlo k ohrožení zdraví hráček. Jsme připravení v případě zlepšení počasí duely neprodleně zahájit,“ řekl ČTK mluvčí turnaje Karel Tejkal.

„Pokud by se dnes nedohrálo, zbývající program by byl odložen na neděli. Pokud by se nestihly zápasy odehrát ani v neděli, je povoleno a v souladu s pravidly WTA, že by se dohrávalo v pondělí,“ doplnil Tejkal.

Osmnáctiletá Nosková je v Praze v semifinále podruhé za sebou, loni v něm nestačila na krajanku a pozdější vítězku Marii Bouzkovou. V areálu Sparty může zaútočit na druhé finále v kariéře, letos v lednu hrála o titul v Adelaide.