Plíšková v Praze postoupila díky skreči soupeřky, v semifinále se utká s turnajovou trojkou Mertensovou

Kristýna Plíšková šťastně prošla do semifinále pražského turnaje WTA Tour. Postoupila poté, co čtvrtfinálová soupeřka Rumunka Ana Bogdanová odstoupila kvůli zraněné levé noze v koncovce prvního setu, v němž nad Plíškovou vedla 5:2. Soupeřkou české tenistky v sobotním boji o finále bude Elise Mertensová z Belgie. Praha 14:56 14. 8. 2020 (Aktualizováno: 14:59 14. 8. 2020)

Třetí nasazená Mertensová vyřadila někdejší finalistku Wimbledonu Eugenii Bouchardovou. Kanaďanku, která hrála Prague Open na antuce Sparty díky divoké kartě, porazila 6:4, 1:6 a 6:4.

Plíšková čtvrtfinále s Bogdanovou nezačala dobře a prohrávala 0:3. Za stavu 1:5 Rumunka podávala na výhru v sadě, ale česká tenistka si vybojovala brejkbol. Poslala při něm míč těsně za síť a Bogdanová si při doklouzávání zhoršila zranění levého stehna, které měla od začátku obvázané.

Po konzultaci s fyzioterapeutkou Bogdanová zápas vzdala a podala Plíškové ruku. Utkání tak skončilo předčasně po osmatřiceti minutách.

„Není to úplně výsledek, který bych chtěla. Když to řeknu blbě, tak bych radši prohrála, než vyhrát takhle, ale jsem v semifinále, a to se počítá. Nikdo by si to takhle nepřál, ale to neovlivním a snad bude brzy v pořádku,“ řekla Plíšková.

S Mertensovou se utkala dvakrát a oba zápasy se hrály loni. V Dauhá ani na US Open Češka neuhrála ani set. „Znám ji, bude to hodně těžké a budu muset hrát o hodně lépe než dneska (v pátek),“ řekla Plíšková.

V pátek ji ještě čeká ve dvojici s Lucií Hradeckou semifinále čtyřhry. „Původně jsem debla hrát nechtěla, ale Lucka někoho hledala na poslední chvíli a bylo to spontánní,“ řekla Plíšková. S Hradeckou jsou nasazené jako dvojky.

Dvouhra - 2. kolo:

Beguová (Rum.) - Küngová (Švýc.) 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (9:7). Čtvrtfinále:

Mertensová (3-Belg.) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 1:6, 6:4. Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Kuděrmětovová, Pavljučenkovová (Rus.) 6:1, 7:6 (7:1).