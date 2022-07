Užívám si každý bod, směje se Hlaváčková. Ve dvojici s Hradeckou hraje v Praze svůj poslední turnaj

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková si minimálně o jedno utkání prodloužila profesionální kariéru. Na turnaji v pražské Stromovce s parťačkou Lucií Hradeckou postoupily do druhého kola. Otočily pondělní duel proti krajankám Kolodziejové a Detiucové a vyhrály 10:3 v závěrečném supertiebreaku. Hlaváčková v rozhovoru pro Radiožurnál přiznala, že na začátku utkání byla nervóznější, než čekala. Praha 10:57 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrea Sestini Hlaváčková (vpravo) postupuje s parťačkou Lucií Hradeckou do dalšího kola Prague Open | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Po nepovedeném úvodu slavíte výhru, kde se utkání zlomilo?

Začátek byl slabounký, což se asi dalo čekat hlavně z mé strany. Za stavu 1:4 jsem byla trochu zoufalá. Říkala jsem si, že musíme uhrát solidní skóre. A jakmile jsme začaly vyhrávat pár balónků, začala jsem si to užívat.

Věřila jste, že si ještě prodloužíte kariéru?

Moc jsem nedoufala ve vítězství, ale Lucka tam pak podržela pár gemů úplně sama, dostala nás zpátky do zápasu a v tom druhém setu to z nás strašně spadlo.

Během společných tréninků jste říkala, že ta spolupráce tam stále je. Projevilo se to v závěrečném supertiebreaku?

Projevovalo se to už od začátku. Protože i v momentě, kdy jsem hrála úplnou tužku, Lucka věděla, jak k tomu přistupovat. Co říct, co neříct. Jak se tvářit. Důležitý v tom byl i konec. Víme, co od druhé čekat.

V posledních měsících jste vyměnila raketu za mikrofon Radiožurnálu Sport. Jak byste srovnala rozhovor a třísetový zápas?

Se vší úctou k mému budoucímu povolání to bylo na kurtu náročnější. Už jenom ta příprava. Samozřejmě se to nedá srovnávat. Je to fyzicky hodně náročné. Navíc v tom vedru a po čtyřleté pauze. Po tréninku jsem skoro plivala krev a to jsme hráli 25 minut.

Jakou roli ve vašem výkonu hrála nervozita?

Myslela jsem, že začátek nebude tak nervózní. Že přece vím, do čeho jdu. Ale byl. Pak jsem to setřásla a cítila se dobře.

Pokud by se na turnaji dařilo, je tu šance, že by nebyl poslední?

Aktuálně tu není vůbec žádná šance. Užívám si každý bod.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open Čtyřhra - 1. kolo: Nosková, Havlíčková - Šalková, Palicová (všechny ČR) 7:5, 6:4, Hradecká, Sestini Hlaváčková - Detiucová, Kolodziejová (všechny ČR) 5:7, 6:2, 10:3.