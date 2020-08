Může se stát, že se tam už nepodívám, říká Strýcová o US Open. Přesto z turnaje raději odhlásila

Během zápasu k sobě několikrát promlouvala, snažila se sebe sama co nejvíc povzbudit, ale stejně nezabránila tomu, aby jí dobře rozehraný zápas utekl.

„Hodnotí se to blbě, protože jsem vedla 5:0. Prohrát ten set pro mě bylo náročné a až zvláštní, že jsem si to takhle nechala utéct,“ smutnila Strýcová pro Radiožurnál po porážce se Španělkou Sarou Sorribesovou-Tormovou.

Strýcová si další singlový zápas v hlavní soutěži mezinárodního turnaje může zahrát až v září, protože jak už v pondělí oznámila, na US Open do New Yorku nepoletí.

„Nemyslím si, že je všechno úplně pod kontrolou. Hodně jsem o tom přemýšlela a pořád se mi to měnilo. To rozhodnutí jsem udělala, protože se necítím úplně komfortně,“ vysvětlila své rozhodnutí Strýcová.

Vynechat jeden z grandslamů se deblová světová dvojka rozhodla navzdory tomu, že už se možná na US Open jako tenistka nepodívá vzhledem k tomu, že často přemýšlí o konci kariéry.

„Jelikož je mi 34 let, může se stát, že se tam už nepodívám, ale jestli se podívám na US Open jednou, tak by to mělo být tak, jak to má být. I pro mě to pak bude hezčí,“ vysvětlovala.

„Ty restrikce jsou fakt ohromné a každý má strach, aby se něco nepokazilo. Tím pádem to bude asi dlouho trvat, než budeme hrát na kurtech plných diváků,“ myslí si Strýcová, která se na domácím turnaji v Praze představí ještě ve čtyřhře ve dvojici s Rumunkou Simonou Halepovou.