V Česku se představí další tenisová hvězda, Wawrinka odehraje dva pražské challengery

Trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka bude hlavním tahákem dvou pražských tenisových challengerů, které se uskuteční ve druhé polovině srpna. Bývalý třetí hráč světa nebude startovat na US Open a do české metropole se vrátí po třinácti letech. Doplní tak jinou tenisovou hvězdu a ženskou světovou dvojku Simonu Halepovou, která se představí na turnaji Prague Open. Praha 17:14 8. srpna 2020

První z challengerů bude na Štvanici od 17. do 23. srpna, ten druhý se stejnou dotací 137 560 eur na antukových kurtech Spojů na Žižkově 24. až 30. srpna.

„Během posledních týdnů jsem tvrdě a dobře trénoval a teď už se nemůžu dočkat, až se vrátím na turnaje a budu hrát znovu ostré zápasy. Je skvělé být opět na kurtech a dělat, co člověk miluje. Zároveň se těším na návrat do Prahy po mnoha letech,“ řekl v tiskové zprávě vítěz Australian Open (2014), Roland Garros (2015) a US Open (2016).

V Praze Wawrinka hrál naposledy v roce 2007 ve dvaadvaceti letech v semifinále Davis Cupu. Nyní se zde objeví v rámci přípravy na pařížský grandslam, který se kvůli koronavirové pandemii přesunul z května na přelom září a října.

Za účastí pětatřicetiletého Wawrinky stojí Michal Hrdlička a Tomáš Petera, kteří se po společném pořadatelství domácí charitativní série Tipsport Elite Trophy stali i promotéry prvního pražského challengeru ATP. „Je pro nás obrovská čest dostat do Prahy takovou hvězdu. Bude to obrovský zážitek,“ uvedl Hrdlička.

K domluvě s Wawrinkou přispěl i fakt, že se Švýcar s Hrdličkovou manželkou Karolínou Plíškovou dělí o venezuelského trenéra Daniho Valverdua.

Díky spolupráci s Českým tenisovým svazem zůstane aktuálně 17. hráč světa Wawrinka v Praze i na challenger na Spojích. „Je to důkaz, že světové hvězdy se k nám nebojí přijet i v této složité době, důvěřují našim organizátorům a chtějí zde po dlouhém čekání předvést své umění,“ řekl prezident svazu Ivo Kaderka.

Na Štvanici, kde se odehraje první z challengerů po koronavirové pauze, jsou z českých hráčů v hlavní soutěži Jiří Veselý a Lukáš Rosol.