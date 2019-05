Tenistka Muchová se představí v pražském finále. Dokáže navázat na své krajanky?

Tenisový turnaj v pražské Stromovce patří do elitního okruhu WTA od roku 2015 a skoro pokaždé měl od té doby českou vítězku. Karolína Muchová, která si v sobotu zahraje finále, může být po Karolíně Plíškové, Lucii Šafářové a Petře Kvitové už čtvrtou v pořadí. Praha 7:36 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Muchová | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Jen v roce 2017 nemluvila vítězka květnového finále ve Stromovce Česky. Kristýna Plíšková byla tehdy také blízko, ale nakonec Němce Moně Barthelové ve třech setech podlehla. Jinak ale fanoušci slyšeli v závěrečném projevu domácí šampionky a viděli i velké příběhy.

V premiérovém ročníku 2015 triumfovala v areálu pražské Sparty v té sezoně debutující fedcupová reprezentantka Karolína Plíšková, další turnaj patřil Lucii Šafářové, která se v té době snažila o návrat po komplikované nemoci.

„Mám strašnou radost, že se to takhle povedlo. Vyhrát titul doma je úplně úžasný pocit. Ta podpora dnes byla úplně neuvěřitelná,“ pochvalovala si tehdy pro Radiožurnál Šafářová.

Zatím poslední český titul vybojovala Petra Kvitová v sezoně 2018, která byla její první kompletní od přepadení a operace silně pořezané ruky.

„Nevím úplně, jestli se to dá popsat. Každopádně to bylo štěstí, které převládlo úplně nad vším,“ popisovala Kvitová.

Další velký příběh mohou sledovat fanoušci ve Stromovce letos. Karolínu Muchovou znali loni touto dobou asi spíš jen tenisoví nadšenci. Ale od té doby se hodně změnilo. Dvaadvacetiletá tenistka stoupá žebříčkem, hraje grandslamové turnaje, nastoupila ve Fed Cupu a teď si zahraje o první turnajový titul na okruhu WTA.

„Je to hezké, že sem chodí podpořit strašně moc lidí. Je to super. Jsem doma v Praze. Není pro mě asi lepší místo, kde si přát hrát první finále. Jsem za to ráda,“ řekla Karolína Muchová, která se v sobotu od 11 hodin utká s Teichmanovou ze Švýcarska.

Ještě před tím, se s kariérou a českými fanoušky rozloučí pražská šampionka z roku 2016 Lucie Šafářová.