Tenis pro nevidomé. Zápas Prague Open komentoval expert Radiožurnálu se všemi detaily

„Je to super, přibližuje mě to dění. Dozvěděli jsme se různé detaily, třeba jak jsou hráčky oblečené. Že jedna je otužilá a druhá vybavená na to, kdyby bylo horší počasí,“ řekl Radiožurnálu nevidomý fanoušek Marek po zápase Kateřiny Siniakové a Slovinky Dalily Jakupovićové v pražské Stromovce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zápas Prague Open si užila i skupina nevidomých fanoušků

„Zajímavé je, že nám komentátor popsal, že hráčky zamazávají v antuce stopy nebo jak si berou míčky od podavačů,“ vyprávěl po utkání, ve kterém Kateřina Siniaková hladce postoupila do druhého kola.

Zápas prvního kola Prague Open jemu a dalším nevidomým zprostředkoval tenisový expert Radiožurnálu Jaroslav Plašil, který na začátku roku v přímém přenosu přiblížil třeba finále Australian Open mezi Petrou Kvitovou a Naomi Ósakaovou. Tentokrát komentoval z okna v areálu pražské Sparty.

„Není tak nutné často opakovat stav, který nevidomí na místě slyší. Na to nejsme zvyklí, protože stav je důležitý a při rozhlasových přenosech ho připomínáme stále,“ popisuje jedno ze specifik komentování přímo na kurtu Jaroslav Plašil.

Zážitky bude mít skupina tenisových fanoušků i díky setkání s Petrem Pálou. Český fedcupový kapitán zasedl mezi nevidomé, nasadil sluchátka a také se zaposlouchal do speciálního přenosu.

Hokejový zápas s Ruskem mohou sledovat i nevidomí fanoušci Číst článek

„Je to hezká myšlenka, komentář není vůbec jednoduchý. Populární je to na Wimbledonu, třeba v autě nebo při dlouhých frontách do areálu. Tam můžeme vidět lidi se sluchátky a puštěným rádiem,“ vysvětlil kapitán ženské reprezentace.

A než si nevidomí fanoušci pustili rádio ve Stromovce, před svým prvním tenisovým zápasem se také prvně prošli po kurtu.

Zjistili, jak vysoko je síť, divili se, jak lehká je tenisová raketa… A paní Michaela se u svého manžela Marka ujišťovala, jakou barvu má balonek, který drží v ruce. Tenisák si ale nakonec neodnesla ona, ale vodící pes Lotty.