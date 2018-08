Radek bude jako Nindža, vtipkoval Djoković. Pozvání na Štěpánkovu rozlučku přijal okamžitě

Asi tak dvě sekundy prý trvalo Srbovi Novaku Djokovičovi, než kývl na žádost Radka Štěpánka, aby přijel na jeho rozlučku s tenisovou kariérou. Bývalý první hráč světa a letošní vítěz Wimbledonu se domnívá, že Štěpánek bude 18. října v pražské O2 areně ve formě. Praha 20:26 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srbský tenista Novak Djokovič | Zdroj: Reuters

„Je pro mě ctí, že můžu být u toho a hrát s Radkem v jeho úplně posledním zápase. Zažili jsme spolu spoustu výjimečných chvil. Bude to dost emotivní pro všechny přítomné, kteří budou moci oslavit jeho úspěšnou kariéru,“ řekl Djokovič při telekonferenci z New Yorku pro česká média.

Štěpánek, jehož rozlučková akce nese název „Český lev se loučí“, letěl speciálně kvůli rozhovoru na otočku do New Yorku. Jeho kamarád Djokovič souhlasil s videorozhovorem poté, co stihl „odbavit“ americká média a prezentaci Laver Cupu.

Dvojnásobný vítěz Davisova poháru Štěpánek při oznámení exhibice tvrdil, že mu Djokovič slíbil účast po dvou minutách rozmýšlení. „To je moc, trvalo to dvě sekundy. Řekl jsem ano hned,“ uvedl na pravou míru Djokovič, který nedělním ziskem titulu v Cincinnati jako první zkompletoval sbírku trofejí z devíti turnajů Masters.

Srb je prý připraven na blížící se US Open, na kterém bude patřit k favoritům. „Ale ne na zápas proti Radkovi,“ smál se a dodal: „Protože jsem slyšel, že si udělal přípravu v českých horách. Trénuje kick box a vyběhne jako nindža bojovník.“

Djokovič a Štěpánek k sobě na okruhu našli brzy cestu. Srb zahrnul českého hráče mezi tenisty, kteří mu od jeho vstupu na okruhu ATP vycházeli vstříc.

„Dával mi spoustu užitečných rad, vždycky se mnou šel trénovat a pomohl mi se vším, co jsem potřeboval. Patnáct let jsme se pak potkávali, zažili jsme toho spolu na kurtu spoustu, spolupracovali jsme. Jsem opravdu poctěn, že si mě teď Radek vybral jako osobu, která bude moci hrát na téhle oslavě jeho kariéry,“ řekl Djokovič.

"Na US Open jsem připravený, ale na zápas proti Radkovi budu potřebovat speciální přípravu:)" Novak Djokovic o rozlučce se @stepec78 pic.twitter.com/ZTgNmHyQ6V — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 21. srpna 2018

Na okruhu ATP se spolu střetli čtrnáctkrát a Štěpánek vyhrál jen jednou, v roce 2006 v Rotterdamu. „A tehdy jsem říkal, že o tomhle klukovi hodně uslyšíme,“ vzpomínal český hráč. Djokovič má v paměti nejvíce pětisetovou bitvu na US Open 2007, kterou vyhrál v tie-breaku rozhodující sady.

„Běhal jsem dopředu dozadu, jak mě Radek zásoboval kraťasy, loby a čopy. V tom byl specialista, on byl na tohle talentovaný. Na jednu stranu jsem si to užíval, na druhou stranu ne, protože pak jsem musel strávit dvě tři hodiny s fyzioterapeutem, aby mi dal dohromady záda,“ řekl Djokovič.

Do české metropole přijede Djokovič potřetí, ale poprvé zde vezme do ruky raketu. „Předtím jsem tam byl pokaždé za Pavlem Kolářem,“ poukázal na „vynucené" návštěvy uznávaného odborníka. Při tom navštívil i bratry, kteří v Praze trénovali, a prošel se po městě. „Rád přijedu zase. Tentokrát mě doprovodí i má žena, snad si užijeme hezké chvilky i mimo tenis a Radek nám ukáže město,“ řekl.

Ve středu 22. srpna začne v 10:00 v síti Ticketportal předprodej vstupenek. Lístky do horní části arény stojí 590 korun, do spodní 990 a 1290. VIP balíček přijde na 3990 korun. „Snad se tam všichni vejdou," doufá Štěpánek v plné ochozy.