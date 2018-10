Djoković, Agassi, Jágr, ale hlavně Štěpánek. Bývalý tenista uspořádal hvězdnou rozlučku s kariérou

Hlediště zahučelo překvapením a nadšením už při představování hostů, když se jako druhý v pořadí objevil osminásobný grandslamový vítěz Andre Agassi. Spolu s ním přišli dvojnásobný mistr světa v závodech formule 1 Mika Häkkinen z Finska, Novak Djokovič, Němec Tommy Haas, elitní deblista Leander Paes z Indie a české sportovní legendy - fotbalový brankář Petr Čech, hokejista Jaromír Jágr a fotbalista Pavel Nedvěd. Později na stranu Štěpánka do křesla u kurtu usedl i další hokejista Martin Havlát.

Jako poslední dorazil „oslavenec“ Štěpánek a v prvním utkání roztleskali publikum ve čtyřhře v páru s Paesem proti Djokovičovi s Haasem. Zápas na jeden set nabídl parádičky při výměnách na síti. Djokovič na jednu výměnu předal raketu Agassimu, což obecenstvo kvitovalo velkým aplausem a skandováním „Andre! Andre!“.

V koncovce setu se Štěpánek „rozzlobil“ na hlavního rozhodčího Jana Smíška. Slovy „nemáme tady nějakého normálního rozhodčího? Do šatny!“ vyhnal Štěpánek sudího z umpiru a náhradníkem se na chvilku stal momentálně zraněný Tomáš Berdych. „Bude to s vámi těžké,“ prohodil do mikrofonu anglicky sudí Berdych, který se se Štěpánkem zasloužil o triumfy v Davisově poháru v letech 2012 a 2013.

Současný druhý hráč světa Djokovič mezi diváky vyvolal Slováka Mariána Vajdu, svého současného kouče, a naoko si nechával radit, jak smečovat. Ale nepomohlo mu to, vítězové Australian Open 2012 a US Open 2013 Štěpánek s Paesem získali čtyřhru v tie-breaku, v kterém Djokoviče s Haasem zdolali poměrem 10:8.

V hledišti seděli mimo jiné Štěpánkovi rodiče Vlastimil a Hana, trojnásobný grandslamový vítěz Jan Kodeš, ale i zpěváci Karel Gott či Michal David a nechyběli fanoušci doprovázející daviscupový tým po zápasech s muzikou.

Překvapením pro Štěpánka byly videovzkazy od dalších tenisových osobností, které pro něj připravil Djoković. Devětatřicetiletému Štěpánkovi přáli Rafael Nadal, Roger Federer, Alexandr Zverev, Juan Martin Del Potro nebo Andy Murray.

Ke gratulantům se připojil i Boris Becker, Ivan Lendl zase Štěpánka přivítal mezi tenisové důchodce. Velkým překvapením byl i vzkaz od Janka Tipsareviće, se kterým měl český tenista před lety konflikt v Davis Cupu.

Závěrečnou dvouhru vzali Štěpánek s Djokovićem o poznání vážněji a předváděli vynikající tenis s vysokým nasazením. Zápas hraný na jeden set nakonec došel do tie-breaku, kdy měl Srb dva mečboly, ale džentlmensky umožnil soupeři obrat. Štěpánek tak svůj poslední zápas kariéry vyhrál.