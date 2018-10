Co vzkázaly Štěpánkovi tenisové legendy? Lendl ho vítal v důchodu, překvapil Tipsarević

Na čtvrteční rozlučce s kariérou Radka Štěpánka do pražské O2 areny dorazily nejen české hěvzdy nejen tenisového světa. Kromě Novaka Djokoviće nebo Andreho Agassiho se divákům představili třeba fotbalisté Petr Čech a Pavel Nedvěd nebo hokejista Jaromír Jágr. Alespoň na dálku pak Štěpánka pozdravily další součané i bývalé tenisové hvězdy. Co Rafael Nadal, Roger Federer nebo třeba Ivan Lendl Štěpánkovi vzkázali? Praha 15:22 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Štěpánek. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Videovzkazy pro Štěpánka připravil hlavní host čtvrteční rozlučky Novak Djoković. Loučící se tenista i zbytek zaplněné O2 areny je viděli na kostce nad kurtem.

Umění se loučit. Štěpánek se zařadil mezi české sportovce, kteří končili kariéru ve velkém stylu

Mezi gratulanty byli i poslední čtyři vládcové světového singlového žebříčku. Kromě Djokoviće poslali Štěpánkovi zdravice i Andy Murray, Roger Federer i současná jednička Rafael Nadal.

„Chci ti pogratulovat k úžasné kariéře. Bylo mi ctí zažít s tebou na okruhu skvělé momenty a bitvy. Přeju ti to nejlepší, zasloužíš si to. Bav se, buď šťastný. Tenisový svět bude vždy tvým domovem,“ vzkázal Nadal.

A v podobném duchu se vyjádřil i Federer. „Doufám, že s Novakem máte neuvěřitelný večer. Brzy kdekoli na viděnou,“ dodal sedmatřicetiletý Švýcar.

Murray popřál Štěpánkovi všechno nejlepší do tenisového důchodu, jeho bývalý kouč Ivan Lendl zase českou hlavní hvězdu večera přímo přivítal mezi „tenisové seniory“: „Radku, blahopřeji ti ke všemu, čeho jsi dosáhl, je to fantastické. Dnešní večer si hodně užij, protože od zítřka tě vítám do našeho tenisového důchodu.“

Na dálku se do libeňské haly podíval i Boris Becker, se kterým se Lendl během své aktivní kariéry na kurtech často potkával.

Deset let tenisové radosti. Štěpánek před rozlučkou otevřel výstavu českých tenisových úspěchů

„Ležím v nemocniční posteli a mám za sebou operaci kolena, proto nemůžu být s tebou. Mám tolik vzpomínek, jsi vtipný chlapík, těžký soupeř, možná o něco lepší ve čtyřhře než ve dvouhře, ale na tom nezáleží. Jsi skvělý chlap, přeju ti hodně štěstí,“ řekl Becker.

S gratulacemi a přáním hodně štěstí přispěli i Juan Martín del Potro, Alexander Zverev nebo Borma Corić. Největším překvapením byl ale Janko Tipsarević.

„Můžeš říkat, co chceš, ale já vím, že jsi nečekal tenhle ošklivý obličej. Gratuluji ti ke všemu, cos dokázal během své kariéry. Měl jsi úžasnou kariéru. Vím, že jsme zažili lepší i horší chvíle, ale doufám, že ti tenisový důchod bude vyhovovat a že se s mým chlapcem Novakem dobře bavíte,“ pozdravil Štěpánka čtyřiatřicetiletý Srb.

S Tipsarevićem měl Štěpánek konflikt během daviscupového čtvrtfinále v roce 2012. Srb tehdy porazil Štěpánka v pětihodinové bitvě a později si stěžoval na jeho chování u sítě po skončení utkání. Štěpánek mu prý podal ruku s vystrčeným prostředníčkem a počastoval ho nevybíravou urážkou. Český tenista se sice později omluvil, jeho vztahy s Tipsarevićem ale ani pak nebyly ideální.

Radek Štěpánek tak zřejmě spolu s hráčskou kariérou ukončil i jeden dlouhý konflikt.