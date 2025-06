Zkušenosti mám velké, věří nová kapitánka tenisové reprezentace Strýcová, že má týmu co nabídnout

Šestkrát získaly české tenistky v samostatné historii Fed Cup. Ke všem titulům je dovedl Petr Pála a třikrát u toho byla také Barbora Strýcová coby hráčka. A právě ona vystřídá Pálu v roli kapitána u české reprezentace. Praha 15:29 9. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Strýcová na tiskové konferenci | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

„Jsem a vždycky jsem byla týmový hráč, protože Fed Cup byl pro mě hrozně důležitou součástí mé kariéry a vždycky jsem se na něj hrozně těšila,“ vzpomíná na dobu, kdy sama nastupovala za českou reprezentaci její nová kapitánka Barbora Strýcová. A byla i u toho, když doma v pražské O2 areně vystoupala až na vrchol.

Bylo to naposledy, co české tenistky triumfovaly. Když se předávala trofej, vedl tým na pódium kapitán Petr Pála. Od té doby už se Češky do finále nedostaly. Mezi tím se z Fed Cupu stal Pohár Billie Jean Kingové a Petr Pála po sedmnácti letech ve funkci usoudil, že by měl odejít.

„Uvědomil jsem si i teď na tom zápase doma v Porubě, že jsou tam furt mladší a mladší holky. A já s nimi nemládnu, naopak stárnu,“ vysvětlil Pála s tím, že už mu generace sociálních sítí trochu uniká.

Strýcová se naopak snaží držet s těmi nejmladšími krok. „Ale vím co je instagram a skibidi toilet. Myslím si, že zkušenosti, který mám z tenisu a co jsem všechno v tom tenisu prožila, a nejenom v té mé kariéře, ale i ve Fed Cupu, mám celkem velké,“ věří nová kapitánka, že má týmu co nabídnout.

Kromě toho je to světový trend. Týmy v Poháru Billie Jean Kingové čím dál častěji vedou ženy, většinou bývalé hráčky. Strýcová ukončila kariéru před dvěma roky, v rozlučkové sezoně podruhé oslavila wimbledonský titul v deblu. Od té doby šel tenis trochu stranou.

„Já jsem nedržela raketu asi rok a půl, možná i víc. Příští týden bych chtěla poprvé chytnout raketu a jít si zahrát,“ popisuje Strýcová.

V listopadové baráži o udržení v elitní skupině bude českou reprezentaci řídit ještě Pála. Bude to jeho poslední kapitánská výzva. Součástí výpravy už ale bude i Strýcová, která se stane kapitánkou od nového roku.