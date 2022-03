Mladý tým českých tenistů se připravuje na Davis Cup. ‚Máme šanci vrátit se nahoru,‘ věří kouč Vacek

Tenisté Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Zdeněk Kolář a Vít Kopřiva se v Buenos Aires připravují na víkendové utkání proti domácí Argentině o postup do finálové fáze Davis Cupu. S perspektivním týmem s věkovým průměrem 22,5 roku je tradiční kapitán Jaroslav Navrátil. A také jeden nováček na pozici daviscupového trenéra - Daniel Vacek. Buenos Aires (Argentina) 16:08 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Tomáš Macháč | Foto: Leonhard Foeger | Zdroj: Reuters

I krátce před tréninkem je z ochozů vidět, jak uvolněná a přátelská atmosféra mezi tenisty panuje.

„Je krásné být zase mezi mladými kluky na tenise. Užívám si to a mám z toho radost,“ říká pro Radiožurnál osobní kouč Tomáše Macháče a bývalý reprezentant Daniel Vacek, který poprvé poznává, jaké to je být daviscupovým trenérem.

„Myslím, že tato reprezentace má po nějaké době zase šanci na to, aby se dostala nahoru a vytáhla mnoho dalších hráčů s sebou, kteří si budou vzájemně pomáhat,“ vypráví o nadějné generaci bývalý grandslamový šampion v deblu. Když v daviscupovém týmu debutoval on, byla situace trochu jiná.

„Když jsem přišel do Davis Cupu poprvé, hráči tam byli daleko starší, já jsem byl úplně ten mlaďounký. Tady se ta generace sešla tak, že jsou všichni mladí, což je dobře, je to velký příslib do budoucna. Tenis zase má velikou šanci dostat se tam, kde byl, a trochu se vyrovnat holkám,“ říká Vacek.

„Mám pocit, že v mé době jsme to měli malinko jednodušší, protože hráčů bylo daleko víc. Nějakým způsobem nám pomáhali herně i psychicky, abychom se dostali nahoru,“ naráží Vacek na rok 1995, kdy v týmu debutoval.

V další sezoně zažil památný postup přes Američany a těsné semifinále se Švédy, ve kterém s Petrem Kordou v deblu snížil zápasové vedení na 1:2 a pak byl v singlu blízko od srovnání stavu.

