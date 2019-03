Federera dělí od Connorsova rekordu devět vítězných turnajů. ‚Určitě na to má,‘ říká Štěpánek

Obecenstvo kolem dubajského kurtu po sobotním finále aplaudovalo švýcarské tenisové legendě. Sedmatřicetiletý Roger Federer zrovna vybojoval jako druhý v historii 100. titul na okruhu ATP v open éře.

„Jsem nadšený. Opravdu šťastný. Je skvělé, že se mi povedlo zrovna tady triumfovat poosmé, což je moje šťastné číslo, navíc v kombinaci se stým vyhraným turnajem. Právě jsem si splnil další ze svých snů,“ přiznal v rozhovoru přímo na kurtu švýcarský tenisový fenomén.

První turnaj ovládl tehdy devatenáctiletý Federer v Miláně v únoru 2001. Od té doby zakončil sezonu bez turnajového prvenství jen v roce 2016. Stovku triumfů se mu povedlo završit na čtvrtý pokus. Od říjnového vítězství v rodné Basileji usiloval o jubilejní titul marně v Paříži, na Turnaji mistrů v Londýně a v lednu v Melbourne na Australian Open.

„Mě hlavně fakt těší, že jsem stále schopný hrát tenis na takové úrovni. Začalo to ziskem titulu juniorského světového šampiona, pak první titul v Miláně a teď tohle, byla to dlouhá ale krásná cesta. Nic bych během své kariéry neudělal jinak,“ řekl Federer, dvacetinásobný grandslamový šampion, který strávil během své kariéry rekordních 310 týdnů v čele světového žebříčku.

Teď basilejského rodáka dělí devět turnajových titulů od vyrovnání absolutního rekordu Američana Jimmyho Connorse, který v open éře ovládl 109 podniků na okruhu.

„To, co Jimmy dokázal, je tak speciální. Myslím si, že spousta rekordů už není pokořitelná ani dosažitelná. Vím, že hodně lidí si teď myslí, že bych ten v počtu vítězství na turnajích mohl třeba i překonat, ale takhle to já neberu, což možná někoho překvapí. Nechávám se takovými věcmi inspirovat ano, ale nehraju tenis proto, abych překonal všechny rekordy. Pokud Jimmymu tenhle zůstane, bude všechno v pohodě, já jsem spokojený s tou stovkou,“ vysvětlil Roger Federer.

A sám Jimmy Connors už mu poslal přes sociální síť Twitter vzkaz, že ho vítá v klubu a je rád za takovou společnost, ale hlavně dodal, že trojmístné číslo v kolonce vítězných turnajů už nemá jen on.

„Roger určitě má na to, aby ho překonal. Když jsem byl zrovna v letadle, tak jsem mu k tomu i blahopřál. Není to jen o tom, že vyhrál sto titulů, ale je to o tom, jak inspiruje lidi, jak lehce u toho vypadá. Ale to zdání klame, protože je za tím neuvěřitelná spousta dřiny a správných rozhodnutí, která během kariéry dělá stále. Ukazuje to konzistenci jeho tenisu a stále dokazuje, že je prostě legenda a asi nejlepší hráč, který náš sport zatím vyprodukoval,“ myslí si bývalý tenista Radek Štěpánek, který je o tři roky starší než Švýcar Federer.

„Měl jsem tu možnost, když jsem s ním hrál 16 utkání, tak ho dvakrát přibrzdit a ke 14 titulům přiblížit,“ směje se Radek Štěpánek při vzpomínce na vzájemná střetnutí s Rogerem Federerem.