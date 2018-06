Federer prohrál finále v Halle. Světovou jedničkou bude Nadal, který nehraje

V aktuálním pořadí má Roger Federer náskok 150 bodů, jenže z 500 bodů, které vloni získal za vítězství v Halle, mu letos zbyde jen 300 za účast ve finále.

Pomyslný tenisový trůn tak před nejslavnějším turnajem opět převezme Rafael Nadal i přesto, že travnaté turnaje kromě Wimbledonu vynechává. Jeho náskok bude pouhých 50 bodů.

Zkušený Švýcar podlehl ve finále v Německém Halle chorvatskému Borisi Čoričovi 6:7, 6:3 a 2:6. Přišel tak o sérii 20 vítězství na trávě za sebou a šanci na 99. titul v kariéře.

„Boris hrál na konci dobře. V důležitých momentech byl lepší a hrál hodně konstantně a to na trávě potřebujete. Vyhrál zaslouženě,“ uznal na kurtu v Halle Federer, jenž před týdnem vyhrál na trávě turnaj ve Stuttgartu.

„Příští týden si užiju trochu volna. Sezona byla zatím skvělá, takže doufám, že to bude pokračovat i ve Wimbledonu," dodal Švýcar, který bude All England Clubu obhajovat titul.

Dvouhra - finále:

Čorič (Chorv.) - Federer (1-Švýc.) 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.