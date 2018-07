VIDEO: Nejlepší zápas historie? Před deseti lety udolal Nadal ve finále Wimbledonu Federera

Přesně deset let uplynulo od zápasu, který tenisté i fanoušci často označují za nejkvalitnější a také průlomový. Šestého července roku 2008 se utkali rivalové Roger Federer a Rafael Nadal ve wimbledonském finále, po kterém získal španělský antukář první titul na travnatém grandslamu. Londýn 13:55 6. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Pamatuju si to, tehdy jsem byl v Chorvatsku na dovolené. Byl to neskutečný zápas,“ vzpomíná na 6. července 2008 český tenista Jiří Veselý.

Tehdy měl zrovna krátce před svými patnáctými narozeninami, když u moře sledoval výhru Nadala 9:7 v rozhodujícím pátém setu. Fandil sice Federerovi, ale i když to dopadlo jinak, než chtěl, tušil, že sledoval jeden z největších zápasů.

Jestli to byl úplně ten nejlepší duel historie je těžké posoudit, na to má každý svá kritéria. „Pro mě byl velký zápas Federer – Roddick, na ten taky často myslím, když jsem tady,“ vzpomíná Barbora Strýcová o něco starší duel tentokrát s vítězným koncem pro Švýcara.

Sama také odehrála několik zápasů, které si pamatuje víc než ty ostatní. „V Austrálii jsem proti Rusce hrála asi dva. Byl to psychicky nejnáročnější zápas, na který nikdy nezapomenu. Asi stokrát pršelo, devětkrát jsme šly z kurtu, dohrávaly jsme to druhý den, nakonec mi nepodala ruku. Prostě úplně šílené,“ vzpomíná Barbora Strýcová na osm let starý zápas proti Rusce Regině Kulikovové na Australian Open v Melbourne.

Na stejném grandslamu loni prožila svůj nejintenzivnější zápas Lucie Šafářová, která tehdy odvrátila 9 mečbolů Belgičanky Yaniny Wickmayerové.

„Člověk uteče hrobníkovi z lopaty. Ale i finále proti Sereně na Roland Garros pro mě byl úžasný zážitek. Nebo finále Fed Cupu v Praze, to jsou zápasy, které si budu do konce života pamatovat,“ vypráví Lucie Šafářová.

„Mám holky i kluky, na které mě baví koukat. Třeba Domča Cibulková, která bojuje. Ráda se díván na zápasy, kde to může být těsné,“ prozrazuje svá kritéria na největší zábavu při tenisových zápasech Karolína Plíšková.

I na některé vlastní duely ráda vzpomíná, i když je někdy zklamaná, že zpětně vypadají jinak než ve skutečnosti. „Někdy mám pocit, že hraju dobře, pak se koukám na video a zjistím, že je to hrozné. Nebo naopak, televize spoustu věcí zkresluje,“ přemýšlí Karolína Plíšková.