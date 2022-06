Zverev si poranil kotník a semifinále s Nadalem skrečoval. Španěl bude hrát o svůj 14. titul

Španělský tenista Rafael Nadal postoupil po zranění svého soupeře Němce Alexandera Zvereva do čtrnáctého finále na Roland Garros. Třetí hráč světa Zverev si za stavu 6:7, 6:6 podvrtnul kotník na pravé noze, kurt opustil na kolečkovém křesle a následně zápas skrečoval. Nadal narazí v nedělním finále na vítěze večerního zápasu mezi Norem Casperem Ruudem a Chorvatem Marinem Čiličem. Paříž 19:00 3. 6. 2022 (Aktualizováno: 19:24 3. 6. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rafael Nadal a Alexander Zverev | Foto: GONZALO FUENTES | Zdroj: Reuters

Pátý hráč světa Nadal zaznamenal v den svých 36. narozenin 111. vítězství na Roland Garros v kariéře a zabojuje v Paříži o rekordní čtrnáctý titul. Od roku 2005 prohrál v Paříži jen tři zápasy. Celkem může získat 22. grandslamový titul, čímž by posunul vlastní historické maximum.

Konec zápasu

O jedenáct let mladší Zverev skončil v semifinále Roland Garros podruhé za sebou. Na svůj první grandslamový titul tak dál čeká.

Hořký konec zápasu

„Jsem smutný. Opravdu moc. Saša hrál neskutečný turnaj. Je to super kolega na okruhu a vím, jak moc usiluje o to, aby vyhrál grandslam. Teď jsem si jistý, že vyhraje nejen jeden, ale mnohem víc grandslamů,“ řekl Nadal na kurtu.

„Byl to velmi těžký zápas. Hráli jsme ho tři hodiny, a ještě jsme ani nedohráli druhý set. To mluví za vše. Když (Zverev) hraje na této úrovni, je to velká výzva. V tuhle chvíli je ale těžké cokoliv říkat, když utkání skončilo kvůli zranění. Takhle postoupit nikdy nechcete,“ doplnil španělský tenista.

Nadal nezačal utkání dobře a hned v úvodu přišel o servis. Za stavu 3:4 sice Španěl srovnal, avšak Zverev dostal další možnost v tie-breaku, kde měl za stavu 6:2 čtyři setboly. Němec ale ani jeden nevyužil a zkrácenou hru prohrál 8:10. Rodák z Mallorky vyhrál 269 z 276 grandslamových zápasů, v nichž ovládl první set.

Stylové odvrácení setbolu od Nadala

Vyrovnaný boj pokračoval i ve druhé sadě, v úvodu si oba hráči vyměnili při jedné hře až 44 úderů. Také druhý set mířil do zkrácené hry, když však Zverev zahrál ve 12. gamu vítězný míček, podvrtl si bolestivě kotník a musel na ošetření do zázemí. Později se vrátil na kurt o berlích a zápas vzdal.

Nadal se stal druhým nejstarším finalistou Roland Garros. Starší byl jen sedmatřicetiletý Bill Tilden v roce 1930. Španěl se navíc na okruhu ATP dostal do svého 130. finále v kariéře. Více účastí mají na svém kontě jen Jimmy Connors (164), Roger Federer (157) a Ivan Lendl (146). Zároveň se Nadal probojoval do třicátého grandslamového finále v kariéře. Více jich nastřádali pouze Federer s Novakem Djokovičem (31).

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - semifinále: Nadal (5-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 7:6 (10:8), 6:6 skreč. Ženy: Čtyřhra - semifinále: Pegulaová, Gauffová (8-USA) - Keysová, Townsendová (USA) 6:4, 7:6 (7:4), Mladenovicová, Garciaová (Fr.) - Kičenoková, Ostapenková (14-Ukr./Lot.) 2:6, 6:4, 6:2.