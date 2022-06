Nor Ruud zdolal Čiliće a postoupil do finále Roland Garros. O titul si zahraje v neděli s Nadalem

Norský tenista Casper Ruud zdolal v semifinále Roland Garros Marina Čiliče z Chorvatska 3:6, 6:4, 6:2, 6:2 a zahraje si poprvé v životě o grandslamový titul. Osmý hráč světa vyzve ve finále v Paříži třináctinásobného šampiona Rafaela Nadala. Ten předtím postoupil po zranění svého soupeře Němce Alexandera Zvereva. Paříž 22:12 3. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šťastný Casper Ruud | Foto: BENOIT TESSIER | Zdroj: Reuters

Třiadvacetiletý Ruud se stal prvním Norem v historii, který se dostal do grandslamového finále. O deset let staršího Čiliče porazil i ve třetím vzájemném zápase. Ruudovým grandslamovým maximem bylo dosud 4. kolo z loňského Australian Open.

Jedna z nejkrásnějších výměn zápasu

„Zahrát si finále s Nadalem je neuvěřitelné. On je dokonalým příkladem, jak byste se měli chovat na kurtu. Nikdy jsem ještě proti němu nehrál, ale už se nemůžu dočkat. Patřil vždy k mým idolům. Je to skvělé načasování,“ řekl Ruud, který v minulosti trénoval v Nadalově akademii na Mallorce.

Vítěz US Open z roku 2014 Čilič zaznamenal postupem do semifinále svůj nejlepší výsledek na Roland Garros v kariéře. Je to však jediný grandslamový turnaj, kde se nedostal do finále. Utkání bylo ve třetím setu na čtvrt hodiny přerušeno kvůli protestující ekologické aktivistce, která se v tričku s nápisem "zbývá nám 1028 dní" připoutala k síti.

Climate activist ties herself to net during men's semifinal at Roland Garros. https://t.co/D0XmYTUzCe pic.twitter.com/iY8QGIm2NY — theScore (@theScore) June 3, 2022

Tenisový turnaj Roland Garros v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - semifinále: Nadal (5-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 7:6 (10:8), 6:6 skreč, Ruud (8-Nor.) - Čilič (20-Chorv.) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2. Ženy: Čtyřhra - semifinále: Gauffová, Pegulaová (8-USA) - Keysová, Townsendová (USA) 6:4, 7:6 (7:4), Mladenovicová, Garciaová (Fr.) - Kičenoková, Ostapenková (14-Ukr./Lot.) 2:6, 6:4, 6:2. Juniorky: Dvouhra - semifinále: Havlíčková (9-ČR) - Bejlek (10-ČR) 6:3, 6:7 (2:7), 7:5, Sierraová (Arg.) - Bartůňková (13-ČR) 7:5, 6:0. Čtyřhra - semifinále: Bejlek, Havlíčková (1-ČR) - Bagaričová, Costoulasová (7-Chorv./Belg.) 6:4, 6:2, Bartůňková, Naefová (2-ČR/Švýc.) - Bartashevichová, Zajcevová (4-Fr./Rus.) 3:6, 6:1, 10:7.