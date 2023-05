Je to ztráta, ale dává to šanci nám ostatním, říká Djoković o startu Roland Garros bez Nadala

V neděli začíná tenisové Roland Garros. V neděli, jak je to pro pařížský grandslam obvyklé, ale netradičně bez nejlepšího antukáře všech dob Rafaela Nadala, který letošní ročník kvůli zdravotním potížím vynechá. O titul by ale mohl bojovat jiný Španěl, dvacetiletý Carlos Alcaraz, který nedávno vystřídal na pozici světové jedničky Srba Novaka Djokoviće. Paříž 11:40 28. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srbský tenista Novak Djokovič | Zdroj: Reuters

Carlos Alcaraz přiznává, že mu přijde bláznivé vidět u svého jména jedničku, v žebříčku i na grandslamovém turnaji. Ale podobně zvláštní a smutný mu přijde pohled na pavouka mužské dvouhry bez Rafaela Nadala. A tak jen doufá, že příští rok už zase bude antukové Roland Garros i s jeho čtrnáctinásobným vítězem.

„Že tam letos není Rafa, je samozřejmě velká ztráta pro všechny, protože je to velké tenisové jméno. Ale dává to šanci nám ostatním, protože když hraje, je jasným favoritem. Je tady samozřejmě Alcaraz, který je světovou jedničkou. Momentálně je jasně největším favoritem turnaje. Jsou tady Tsitsipas, Medveděv... Takže je to otevřené, kdokoliv má šanci,“ říká Srb Novak Djoković.

„Jedním z důvodů, proč hraju na této úrovni, je lámání rekordů. Je to pro mě důležitý zdroj motivace a inspirace,“ dodává Djoković, který zatím vybojoval 22 grandslamových titulů, stejně jako Nadal, a kdyby se mu povedlo triumfovat v Paříži, mohl by se stát novým rekordmanem.

Roland Garros bez Nadala je tak možná o něco otevřenější, když přihlédneme k počtu titulů a jen malé šanci ostatních od roku 2005, kdy španělský fenomén poprvé na antuce zvítězil.

Djoković i Alcaraz se tenisovým příznivcům předvedou až zítra, naopak už v neděli fanoušci uvidí světovou dvojku ženské dvouhry Bělorusku Arynu Sabalenkovou, která má šanci po Roland Garros vystřídat v čele žebříčku Polku Igu Swiatekovou.

A po poledni se na kurtech představí i tři z dvanácti českých singlistů. Karolína Muchová v duelu proti Marii Sakkariové z Řecka, soupeře ze stejné země, má i Jiří Veselý, který se utká se Stefanosem Tsitsipasem. O svou premiérovou výhru v hlavní soutěži grandslamu bude bojovat Sára Bejlek, která si po vydařené kvalifikaci zahraje s Ruskou Rachimovovou.