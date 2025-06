Celá moje výbava váží 25 kilo. Když nesvítí slunce, tak trpím, říká jediný český fotograf na Roland Garros

Na grandslamy jezdí přes 30 let a aktuálně je jediným českým fotografem na tenisovém Roland Garros. Pro Martina Sidorjáka se stal tenis sportem číslo jedna a v rozhovoru pro Radiožurnál Sport vzpomíná na nejoblíbenější fotografii, popisuje, jak si fotograf hraje se světlem nebo jak náročné je cestování s plnou výbavou. Paříž 16:30 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexander Zverev na antuce Roland Garros | Foto: Martin Sidorjak | Zdroj: Instagram @martin.sidorjak

Jak dlouho už jezdíte na tenisové grandslamy?

35 let. Můj první byl právě tady, na Roland Garros. Byl jsem úplně u vytržení a od té doby beru tenis jako sport číslo jedna.

Jak vypadá typický den fotografa? Všiml jsem si, že rád zůstáváte déle než ostatní novináři a fotografové.

Když je hezké počasí, tak se snažím fotit co nejvíce a využít sluníčka a dobrého světla. Večer se musí fotografie zeditovat, tedy pokud nejsme zavázaní rychlým přesunem fotek agentuře nebo klientovi.

Na vašem stole vidím dva objektivy, jsou velké jako lidské stehno. Kolik techniky musí fotograf během normálního pracovního dne vozit?

Bere toho hodně. Já vozím dlouhá skla - na 400 a 600 milimetrů. Poté také dlouhý zoom na zaostření a dvě těla na zaostření. Celková výbava váží asi 25 kilo.

Jak se s tím cestuje?

Velmi komplikovaně. V posledních letech si pořizuji jinou letenku než turistickou, kde jsem měl starosti s přepravou.

Na stadionu máte vyhrazená místa, přesto někteří fotografové využívají i jiná místa a tribuny. Jak proměnlivá jsou místa, kde během dne jste? Kde všude se během zápasu objevíte?

Když je hezké světlo, tak člověk hledá místa, kde by fotka vypadala čistě a bez reklam - v tom případě fotím seshora na novinářské tribuně, kde máme volný pohyb. Takhle je to i na jiných kurtech.



Z televize si vybavím, že foťáky často vydávaly specifický zvuk kdykoliv, kdy začali všichni fotit. To stále platí nebo jsou pořád tak hlučné?

Ne, nyní už existují fotoaparáty bezzrcadlové, kde se dá všechno vypnout. Mohla za to mechanická závěrka, která když se otvírala a zavírala, tak vydávala hlasitý zvuk. Já mám zvuk nastavený na minimum, a to proto, abych věděl, jestli fotím, když diváci okolo mě bouří.

Kolik fotograf vyfotí během jednoho tenisového zápasu fotek?

Spíše bych to počítal podle toho, kolik jich udělá za jeden den - a to je až šest tisíc fotek. Z toho vyberu a dále vydávám zhruba 300 fotek.

Váš objektiv je specificky zbarvený jako vojenské maskáče. Slouží to jako ochranné pouzdro nebo jen jako pokrývka?

Slouží k tomu, aby se foťák neodřel, když s ním manipulujete, pokládáte nebo přenášíte. Každý má svůj nějaký specifický styl. Já se navíc rád zajímám i o focení ptáků a zvířat, takže se s těmito barvy přírody cítím bezpečně a nikoho tak moc neruším.

Jak velká konkurence je mezi fotografy například na tak velkém turnaji, kde je tu mnoho fotografů z celého světa?

Je to náročné, konkurence je veliká. Když někdo odejde, protože už ztratil chuť a sílu na to, aby tu práci absolvoval, tak přijde někdo mladší. Fotograf je okolo kurtu zhruba osmnáct hodin denně a poté ještě zápasí s editací a produkcí.

Fotograf Martin Sidorják | Foto: Adam Kebrt, Český rozhlas

Kolik času zabere post-produkce fotek?

To je největší penzum práce. Po celém dni a 20 zápasech má člověk, který si sedne k počítači, problém s koncentrací a nesmí padnout únavou. Chce se vám spát, ale musíte to vytlačit a soustředit se.

Všiml jsem si, že rád fotíte detaily - míček, letící kus antuky nebo potítko na zápěstí. Je to při focení váš primární záměr? Je po detailech větší poptávka?

Mám rád čisté fotky se světlem. Když nesvítí slunce, tak trpím. Fotky detailů jsou jiné v tom, že se dají použít kdykoliv a jakkoliv. Když se to klientovi líbí, tak z toho může udělat například kampaň na billboardy. Ty fotky navíc můžete využít bez souhlasu toho objektu, tzv. „modela“. Poté se z nich stávají vlastně ilustrační fotografie a můžou se umístit do knížek, časopisů a jsou spíše na odlehčení situace nebo textu.

Máte nějaké oblíbené fotografie z letošního grandslamu?

Na této fotce je vidět tzv. multiexpozice, kdy je několik fotografií složených do jedné. Je to fotka, ale jasně na ní jde vidět pohyb.

Nejvíce pyšný jsem na fotku z Wimbledonu 2011, na které je Petra Kvitová a Novak Djoković při královské večeři šampiónů. O ten snímek mě poté požádali přímo pořadatelé a dodnes je fotka vystavená na centrálním kurtu přímo v All England Clubu.

Novak Djoković a Petra Kvitová po vítězném Wimbledonu 2011 | Foto: Martin Sidorjak