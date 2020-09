Nebude to nic příjemného, tuší Siniaková před French Open. Na tenisty čekají úplně jiné teploty

Může to být jeden z nejchladnějších tenisových grandslamů v historii. Odložení Roland Garros z přelomu května a června na následující týdny znamená, že musejí hráči počítat s jinými podmínkami, než na které jsou běžně zvyklí.

Možná si ještě pamatujete na turnaj v Praze na konci dubna roku 2016 a na obrázky fanoušků s tlustými dekami na tribunách. Lucie Šafářová se tehdy vracela po komplikovaném onemocnění k tenisu a při svém triumfu ve Stromovce musela překonávat hlavně v úvodních dnech i velkou zimu.

Podobně drsné podmínky potkaly třeba také fedcupový tým o dva roky dřív při venkovním utkání ve španělské Seville. Takže ano, hrát v chladnu se na antuce dá, ale rozhodně to není to, co by tenisté vítali.

„Předpověď není úplně nejlepší, takže se můžeme jen obávat. Počasí v Paříži nebylo nic moc už poslední dva roky, tak doufejme, že nebude moc pršet. Zima ale asi bude.“

Připomíná Kateřina Siniaková, že ani v minulých letech v obvyklém jarním termínu na přelomu května a června nebylo v Paříži nejtepleji, ale teď to může být přece jenom jiné. I proto, že se dřív stmívá, a že podzimní dny obecně přinášejí vlhčí, sychravější večery. A ani osvětlení kurtu zřejmě příliš nevylepší pocitovou teplotu tenistů.

„To nebude nic příjemného. My všichni jsme ale rádi, že se vůbec může hrát a doufám, že to dopadne dobře,“ doplňuje Siniaková a je ráda, že se vůbec grandslamový a také ty další turnaje pořádají. Ostatně právě na jednom takovém ve Štrasburku se teď v podobných podmínkách snaží na velkou akci co nejlépe připravit.

Pod střechou

Řada tenistů už v těchto dnech trénuje v Paříži, a ti šťastnější, jako třeba největší favorit Rafael Nadal ze Španělska už si vyzkoušeli i novinku - a sice jaké to je hrát na tamní antuce na centrálním dvorci pod zatahovací střechou. Ale pod ní se může schovat jen malé procento hráčů a zápasů, takže většinu čeká zřejmě i boj s těžšími přírodními podmínkami.

„Budu se snažit hrát a uvidíme, co počasí přinese. Já ale doufám, že vše dobře dopadne,“ doufá Kateřina Siniaková, které se loni v Paříži povedlo postoupit do osmifinále.

Letos se bude hrát na Roland Garros s jinými míči oproti předchozím ročníkům, a kvůli koronavirové pandemii jenom s minimem fanoušků.

Oproti původním plánům jich smí do areálu každý den tisícovka, velmi omezený je i počet reportérů, mezi kterými bude mít zastoupení i Český rozhlas. Turnaj začíná už tuto neděli.