Set a půl hrála líp, chválí Karolína Plíšková Šafářovou. V dalším kole vyzve Šarapovovou

Na grandslamu se utkaly podruhé v řadě, a stejně jako v Melbourne se z výhry radovala favoritka. Karolína Plíšková zvítězila i ve dvou předchozích zápasech, ale v žádném z nich zřejmě nebyla tak blízko od porážky jako tentokrát.

„(Šafářová) set a půl hrála líp než já. Líp servírovala, byla agresivnější a chodila si pro to víc. Já jsem pak vybojovala jeden gem, odvrátila jsem brejkboly a zlomilo se to. Udělala pár chyb, které do té doby skoro nedělala,“ chválila Lucii Šafářovou po zápase vítězka zápasu druhého kola Karolína Plíšková.

„Ve třetím setu jsem věřila, že můžu být lepší, vzhledem k tomu, jak na tom byla. Moc odehráno toho nemá. Nepodcenila jsem to, ale musím říct, že jsem čekala, že bude hrát trošku hůř,“ přiznala Karolína Plíšková.

Narážela i na zdravotní potíže, které musela Lucie Šafářová překonávat. Poražená Češka po zápase cítila, že zřejmě ještě nemá po třech měsících bez tenisu natrénováno a nahráno tak, aby zvládala vítězit i v dlouhých třísetových zápasech.

Výkon v utkání proti tenistce ze světové desítky je ale velký příslib. „V trénincích jsem hrála dobře. Spíš jde o to vydržet tři sety, když je potřeba. Pořád mám výkonnost hrát s hráčkami top 10 hrát vyrovnaná utkání a mít i šance. Třeba i vyhrát, ale užívám si, že jsem zdravá a hraju,“ usmívala se Lucie Šafářová.

„Lucka teď nehrála, ale tady hrála velmi dobře. Bylo vidět, že jí to to tady sedí z let minulých. Přišlo mi, že si docela věřila,“ oddechla si Karolína Plíšková, která teď na žádnou Češku až do finále nemůže narazit.

Ale tak daleko se nedívá, vždyť ve třetím kole ji čeká Ruska Maria Šarapovová. „Je to obrovská výzva. Kromě Fed Cupu, kde jsem byla vykulená, jsme nehrály. Taky toho má za sebou spoustu. Hodně věcí se událo. Myslím, že to bude super zápas, ať to dopadne jakkoli,“ myslí si Karolína Plíšková.

Velká gratulace oběma. @KaPliskova jak těžký zápas zvládla, @luciesafarova jak výtečnou hračkou i vzhledem k pauze dokázala být. Mimochodem pravidelně asi jedna z nejmilejších poražených světa (u sítě) pic.twitter.com/5GbQEVBbpf — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) 31 May 2018