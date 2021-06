Všechnu chválu si přečtu až po turnaji, říká Krejčíková po postupu do semifinále grandslamu

„Nikdy by mě nenapadlo, že se dostanu do semifinále.“

To, co by dřív Barboru Krejčíkovou nenapadlo, teď ale říkají i mnozí další. Třeba někdejší slavný švédský tenista a komentátor Eurosportu Mats Wilander přiznal, že si před turnajem vůbec neuvědomoval, jak komplexní hráčkou pětadvacetiletá Češka je.

Pochvalami nešetřila například ani i bývalá tenistka Barbora Strýcová. Její jmenovkyně se teď ale snaží o to, aby podobné věci příliš nevnímala.

„Já si to přečtu až po turnaji, až to všechno skončí. Přeci jen je to hodně náročné, nikdy jsem v takové situaci nebyla. Mluvení a všeho okolo je teď docela dost, mám teď například i svého vlastního bodyguarda, což se mi taky nikdy nestalo,“ řekla česká tenistka.

„Důležité je se s tím moc nestresovat, prostě to nějak dopadne,“ mluví Barbora Krejčíková o tom, jak je svět kolem ní najednou jiný, i o tom, jak je těžké teď zachovat si odstup a brát další zápas jako každý jiný, tak aby neztratila koncentraci.

O své dojmy dělí hlavně se svými nejbližšími, pro které byla zvyklá hrát třeba i na mnohem menších turnajích, které ještě celkem nedávno ve snaze dobývat světovou stovku navštěvovala.

„Doma jsou rádi. Mám docela velkou rodinu - dva bráchy, malou neteř a synovce. Ti mi všichni fandí, sledují každý zápas a gratulují mi po zápase. Často si s nimi i volám. Potom samozřejmě taťka s mamkou, ti jsou první, kdo mi napíšou. Mám hrozné štěstí, že mám od samého začátku tak obrovskou podporu od rodiny,“ říká Barbora Krejčíková.

„Skákala by a křičela radostí,“ řekla Krejčíková o zesnulé Janě Novotné

Česká tenistka bude bojovat o postup do finále Roland Garros proti Marii Sakkariové z Řecka. Vzhledem k turnajovému programu dostala zhruba 28 hodin na to, aby se na něj co nejlépe připravila a pak v něm opět předvedla to nejlepší, jako v předchozích duelech, na nic jiného teď myslet nechtěla.

I když je pro ni lákavé zastavit se, a vychutnat si zatím životní úspěch. „Je to příjemné, ale zároveň je asi důležité to moc neřešit. To je těžké,“ přiznává Barbora Krejčíková.

Její duel bude ten druhý ve čtvrtečním semifinálovém programu, a začít by mohl někdy kolem sedmnácté hodiny.