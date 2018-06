‚Simona, Simona.‘ Halepovou hnali k prvním grandslamovému titulu i hluční diváci

„Musím si vás vyfotit, nikdy jsem na tiskovce tolik lidí neviděla,“ omluvně se zasmála Simona Halepová po vítězství na Roland Garros. Jinak může být na velký počet lidí kolem sebe celkem zvyklá.

Halepová se dočkala. Ve finále Roland Garros porazila Stephensovou a slaví první grandslamový titul Číst článek

Těžko odhadnout, kolik fanoušků na centrálním dvorci Philippa Chatriera drželo palce Simoně Halepové, ale podpora to byla obrovská. Vypadalo to, jakoby rumunská tenistka vykoupila velkou část lístků a rozdělila je mezi své známé.

„Ne nekupovala jsem jim lístky. Dělala jsem to dřív, ale teď ne. Lidé přišli a byla to od nich velká pomoc. Je hezké, když vám dávají tolik energie. Podporovali mě i lidé odsud z Francie, děkuju všem, byla to úžasná atmosféra,“ děkovala vítězka Simona Halepová.

Už při rozehrávce několik hodin před zápasem na centrálním dvorci fanoušci skandovali její jméno. To rozhodně není úplně obvyklé, ale jen to dokresluje, jak moc už chtěli fanoušci vidět rumunskou tenistku s grandslamovou trofejí.

„Je to úžasný moment. Snila jsem o něm od chvíle, kdy jsem začala hrát tenis. Vždycky jsem chtěla vyhrát grandslam, děkuji rodině, trenérům a všem lidem, co se mnou během dvaceti let pracovali. Bez blízkých lidí by se mi po těch třech porážkách vracelo těžko,“ narážela Simona Halepová na předchozí nezdary.

K tomu čtvrtému se teď také schylovalo, prohrála první set a hned na úvod druhého přišla o podání. Ale Američanku Sloane Stevensovou nakonec ve třech setech přemohla a po deseti letech od svého juniorského titulu získala na stejném místě i svůj první grandslamový na ženském okruhu.

10 years.



2008 Roland Garros girls’ champ.

2018 Roland Garros women's champ.



What a journey @Simona_Halep @rolandgarros. pic.twitter.com/3zj9Xft1NY — WTA Insider (@WTA_insider) 9 June 2018