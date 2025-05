Je to s ní těžké, ale pro mě super zkušenost, říká Vondroušová po prohře s Pegulaovou na Roland Garros

Markéta Vondroušová nastoupila v osmifinále Roland Garros proti Jessice Pegulové a po prvním setu to vypadalo, že postup mezi nejlepší osmičku není nereálný. Američanka ale dokázala zápas otočit a vyhrát 2:1 na sety. S českou tenistkou po vyřazení mluvil reportér Radiožurnálu Sport David Prouza. Rozhovor Paříž 19:15 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová v osmifinále Roland Garros | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Divoký průběh utkání. V čem se zlepšila soupeřka po tom prvním setu, který vypadal velmi dobře z vaší strany?

Začala trošku líp servírovat, ten třetí set úplně. Prostě začala být agresivnější, protože v těch delších výměnách mi přišlo, že to spíš bylo na moji stranu. Ale potom se neskutečně zvedla a ten zápas byl strašně těžký.

Jak těžko se hraje proti soupeřce, která často je schopná hrát velmi rychle po dopadu? I ty údery, které třeba nejsou nebo nevypadají vítězně, tak na ně musí být strašně těžké reagovat.

Je to s ní strašně těžké, protože hraje takové přímé placky, které strašně sjíždí, nedá se z toho víceméně nic dělat. A ten bekhend po lajně dneska hrála fakt dobře, z toho mě tam strašně tlačila. Je to s ní fakt těžké, ale myslím, že pro mě je to zase super zkušenost a jsem hrozně ráda za ten zápas.

Jak jste se cítila po zápase a po prvním setu? Protože tam jsem si říkal, to bude dobré.

Jo, šla jsem na kurt s tím, že jsem nic moc nečekala. Chtěla jsem si hlavně zahrát dobrý zápas a myslím, že první set byl dobrý, ona trošku víc kazila. Přišlo mi, že potom trošku šla víc vyměňovat a v tom třetím setu mě už drtila i servisem, tam už jsem pak tahala za kratší konec docela dlouhou dobu, ten třetí set. Tam jsem neudělala na 2:0 a pak už se to tak nějak vezlo. Ale jinak myslím, že to můžu hodnotit pozitivně.

Taková obligátní otázka na vás, jak se cítíte po zdravotní stránce?

Rameno bylo super. Trošku mě tahá tříslo a mám od včera nějaký kašel, ale cítila jsem se v pohodě. Samozřejmě, jak toho člověk tolik nenahrál, tak pak je trošku ufuněný a zadýchaný, ale myslím si, že zápas jsem zvládla dobře.