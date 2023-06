Budu muset hrát na 120 procent, hlásí Muchová před čtvrtfinále Roland Garros

Tenistky Karolína Muchová a Anastazia Pavljučenkovová se od jedenácti dopoledne utkají o postup do semifinále Roland Garros. Na centrálním dvorci Philippa Chatriera v Paříži se zároveň představí hráčky s podobnými příběhy. Šestadvacetiletá Češka a také o pět let starší Ruska, mimochodem poražená finalistka antukového Grand Slamu z roku 2021, se vrátily do špičky po vleklých zdravotních problémech. Paříž 10:18 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolínu Muchovou čeká od 11.00 čtvrtfinále Roland Garros | Zdroj: Reuters

Anastazia Pavljučenkovová bojovala na dvorci Philippa Chatriera před dvěma lety ve finále, tehdy podlehla Barboře Krejčíkové. A v té době nemohla tušit, že už si podobný duel na velkém grandslamovém dvorci celkem dlouho nezahraje. Ještě v tom samém roce sice podlehla v osmifinále US Open Karolíně Plíškové, ale pak už to šlo hůř a hůř.

Kvůli potížím s kolenem vynechala skoro celou minulou sezonu, a když se díky chráněnému žebříčku zúčastnila letošního Australian Open, vypadla hned v prvním kole. Ale dál snila o návratu do špičky, i když ji mohly některé nezdary srážet.

„Určitě jsem se chtěla vrátit, o tom nebylo pochyb. Ale samozřejmě tam byl strach a pochybnosti, jak to bude vypadat. Měla jsem strach, že už možná nikdy nevyhraju zápas. Že se mi už nikdy nevrátí dobrá forma, že se vrátí bolest a koleno bude zase špatné. Ale touha po návratu, hrát znovu velké zápasy, byla silnější.“

„To mě hnalo dopředu. Některé zápasy na začátku roku byly k smíchu, ale i tak jsem tvrdě pracovala, věřila a byla trpělivá,“ vypráví Anastazia Pavljučenkovová, čtvrtfinálová soupeřka Karolíny Muchové, která prožila hodně podobný příběh. Kvůli zdravotním potížím se také výrazně propadla žebříčkem, a tak se i díky tomu chráněnému snažila o co nejrychlejší návrat do špičky.

„Je to super v tom, že jsem pořád věřila v to, že se mi podaří dostat zpátky. Od začátku téhle sezony jsem cítila, že se do toho dostávám, hra se s přibývajícími zápasy lepší a cítím se komfortněji.“ Karolína Muchová už je ve světové špičce zpátky přece jen trochu déle, svůj žebříček už stihla vylepšit natolik, že se na turnaje dostane běžným způsobem.

A na příštím Grand Slamu už může být dokonce mezi nasazenými tenistkami. Ale favoritku to z ní ve čtvrtfinálovém duelu Roland Garros nedělá. Ani to, že v zatím posledním vzájemném utkání před dvěma lety ve Wimbledonu vyhrála.

„To se nedá úplně srovnávat, protože to je 100 a 1 hrát na Wimbledonu a na antuce. Opět budu muset zahrát na 120 procent, abych měla šanci ten zápas zlomit,“ přeje si Karolína Muchová před čtvrtfinálovým duelem, který začne v 11.00.