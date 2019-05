Loni touto dobou mohla Roland Garros sledovat jen jako divák. Do hlavní soutěže grandslamů měla tou dobou daleko a těžkou kvalifikací neprošla. Teď po roce je všechno jinak. Karolína Muchová se díky velkému výkonnostnímu skoku účastní už třetího grandslamového turnaje za sebou. A na tom aktuálním v Paříži bude bojovat o postup do třetího kola. Paříž 9:04 30. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová odehrála ve druhém kole US Open nejlepší zápas v kariéře | Foto: Geoff Burke-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Je to hezké, že mě podporují, žene mě to dopředu,“ usmívá se Karolína Muchová.

Je těžké se prokousat hlouběji do stovky, říká Muchová. Teď hraje na třetím grandslamu v řadě

Dvaadvacetileltá tenistka získává díky své hře nejenom stále větší podporu fanoušků, ale také body do žebříčku. A z tenistky, která naháněla první stovku, je teď hráčka, která se v elitní skupině snaží udržet. A nejenom to, vždyť už se blíží k nejlepší padesátce.

„Je těžké prokousat trochu hlouběji do té stovky. Pak tady uhrajete kolo a máte šedesát sedmdesát bodů. Když vyhraju nějaký malý turnaj, nemám ani tolik bodů, co tady za jedno kolo. V tomhle je to výhoda,“ říká Karolína Muchová.

Loni na US Open senzačně porazila někdejší vítězku Roland Garros a Wimbledonu a bývalou světovou jedničku Španělku Garbiñe Muguruzaovou, ale pro její kariéru bylo důležitější, že se její výkonnostní vzestup po velké výhře nezastavil.

Na turnajích letos opakovaně trápila tenistky ze světové desítky, zažila vítěznou premiéru v týmovém Fed Cupu, v Praze dosáhla na své první finále na elitním okruhu WTA. Teď v Paříži pro změnu bojuje na prvním grandslamu, před kterým nemusela hrát kvalifikaci.

„Mít tři zápasy na antuce v nohách, to by bylo hodně těžké v hlavní soutěži ještě něco uhrát,“ přiznává Karolína Muchová, které se také mění tenisový kalendář. Zatímco minulý rok v něm měla zapsané hlavně turnaje nižší kategorie, teď může vybírat i z akcí na elitním okruhu.

„Ty turnaje jsou prostě jiné, lepší,“ těší se ze svého zlepšení Karolína Muchová.

Tím, jak postupně vyměnila turnaje a okruhy, poznává často i nové soupeřky. Ve čtvrtek si zahraje poprvé proti Irině-Camelii Beguové z Rumunska a půjde jí o postup do třetího kola grandslamového Roland Garros.