Antuková výhra číslo 90. ‚Dlouho se mi nestalo, že bych takto otočila set,‘ říká Kvitová po obratu

Při jednom obranném bekhendovém úderu vypadla osmnáctileté Kanaďance raketa z levé ruky, a tak se intuitivně vrhla do výměny bez ní. Pravidla to pochopitelně nedovolují a Leylah Fernandezová se tomu také chvíli na to pousmála.

Ale i tento okamžik ukazuje, jak houževnatou soupeřku musela Petra Kvitová zdolávat. „Je to pravda. Myslím, že se začala smát i sama sobě, protože se rozběhla bez rakety. Byla houževnatá, šla po každém míči a většinou ho ještě vrátila. Údery se úplně nedaly zabít. Byla tam až do konce, tak to asi má být,“ popsala pro Radiožurnál Kvitová.

Ale i Češka toho ukázala hodně v zápase, v jehož prvním setu prohrávala už 1:5, přesto sadu vyhrála. „Bylo to hodně náročné. Dlouho se mi nestalo, že bych takto otočila set. Doufám, že mě to posílí i do dalších bojů a ukážu, že pořád není konec,“ vyprávěla Petra Kvitová po výhře, která byla už její 90. na antuce na profesionálním okruhu WTA.

Do této statistiky patří i ta předloňská z Prahy, kde porazila Číňanku Čang Šuaj, tedy svou pondělní soupeřku pro osmifinále pařížského grandslamu.

„Pamatuji si ten zápas dodnes, prohrávala jsem 1:5 v tie-breaku, otočila jsem to a vyhrála. Ona na antuce ale umí hrát, tyto podmínky jí svědčí. Hraje agresivně a dobře servíruje. Na tom budu muset stavět i já, abych ji dostala pod tlak a nedala jí tolik šancí,“ řekla Petra Kvitová, po svém pátém postupu do osmifinále Roland Garros.

Úplně poprvé si ho zahraje jiná Češka, Barbora Krejčíková, která se v neděli krátce po poledni utká s argentinskou teniskou Nadiou Pogoroskou.