‚Aby nedopadla jako Rosický.‘ Vondroušovou dřív brzdila zranění, proto letos hraje méně turnajů

„Mně se líbilo, co říkal Michal Wágner už od začátku, že ona je stejně šikovná jako Tomáš Rosický, ale zatím fyzicky i stejně křehká,“ vzpomněl si manažer české tenistky Jan Koukal na slova kondičního kouče Markéty Vondroušové Michala Vágnera, který našel příklad ve fotbalovém prostředí.

„Tým okolo se musí postarat, aby nedopadla jako Rosický a neměla pár geniálních momentů, ale pak byla strašně moc zraněná. Tenis ji o dva roky předběhl fyzicky. Jak v sedmnácti vyskočila, že hrála najednou o několik levelů výš, tak si to začalo vybírat daň a nebyla na to dostatečně fyzicky připravená. Postupnými krůčky se na tom pracuje. Když loni ukončila sezonu, tak byl myslím dobrý krok, že měli čas na tom zapracovat,“ myslí si Jan Koukal.

Podrobná vyšetření loni na podzim neodhalila vážnější problémy s koleny ani jinou zásadní zdravotní překážku. A protože si to Markéta Vondroušová vyslechla od více lékařů, mohla jít do nové sezony s čistou hlavou a netrápit se bolestmi, které se dřív často ozývaly.

Takže česká tenistka nabírala fyzické síly a upravila kalendář, tak aby na turnaje necestovala unavená.

„Možná se trochu drží zpátky v tom, kolik odehrála turnajů. Má třeba polovinu turnajů, co mají některé holky, ale má cíl odehrát celou sezonu bez nějakých zdravotních komplikací,“ říká Koukal.

Důraz na kvalitu zatím vychází, Markéta Vondroušová se na každém ze svých šesti posledních turnajů dostala minimálně do čtvrtfinále, dvakrát bojovala o titul, vytvořila si nové grandslamové maximum. Od Australian Open je tenistkou s nejvíce výhrami a ve světě zase o něco známější.

„Čím víc o ní budou vědět, tím ji budou mít možná radši. Reprezentovala odmalička ve všech možných kategoriích, je to pro ni srdeční záležitost. Má plno věci okolo, které lidi překvapí. Hrozně moc čte, to mi přijde super, i to, co čte. Zajímá se třeba o druhou světovou válku, to mě překvapilo. Já se o ní taky plno věcí pořád dozvídám, v 95 procentech si myslím, že jsou to příjemná překvapení,“ představuje trochu víc Markétu Vondroušovou Jan Koukal, manažer a také mnohonásobný mistr republiky ve squashi.