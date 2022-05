Muchová na Roland Garros vyřadila světovou trojku Sakkariovou, Siniaková ve 2. kole vypadla

Tenistka Karolína Muchová vyřadila na antukovém Roland Garros čtvrtou nasazenou Marii Sakkariovou z Řecka. Loňskou semifinalistku pařížského grandslamu dnes česká hráčka zdolala ve druhém kole dvakrát 7:6. Postupem do třetího kola vyrovnala Muchová své maximum v Paříži. Ve dvouhře skončila Kateřina Siniaková, která nestačila po prohrách 3:6 a 2:6 na Leylah Fernandezovou. Aktualizujeme Paříž (Francie) 16:07 25. 5. 2022 (Aktualizováno: 16:49 25. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Roland Garros je pro Muchovou po návratu po zranění čtvrtým turnajem sezony a znovu ukazuje, že když je zdravá, patří do světové špičky. Proti aktuální trojce žebříčku WTA Sakkariové předvedla výbornou hru a většinu zápasu byla lepší než řecká soupeřka.

První set mohla Muchová vyhrát rychleji, ale za stavu 5:2 nevyužila tři setboly při podání soupeřky. Uspěla až při osmém po vítězném bekhendu v tie-breaku, který získala 7:5.

Ve druhé sadě šla dvakrát do brejku, ale o výhodu vždy přišla. V druhém tie-breaku vedla 3:0, na 4:2 zvýšila esem z druhého servisu a zápas ukončila ranou po lajně z forhendu.

„Je to nádherný poct, že zase můžu takhle hrát. Je to pro mě moc důležité. Byl to pro mě velký test, výzva a jsem ráda, jak jsem to zvládla,“ řekla pětadvacetiletá Muchová v rozhovoru na kurtu. Výhrou si vylepšila bilanci v soubojích s hráčkami světové pětky na 4:2.

V boji o osmifinále se loňská semifinalistka Australian Open a dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu utká s Američankou Amandou Anisimovovou, která v prvním kole porazila bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou z Japonska. Se současnou 28. hráčkou světa se olomoucká rodačka dosud nestřetla.

Kateřina Siniaková se s turnajem ve dvouhře loučí, ve 2. kole nestačila na osmnáctiletou Kanaďanku Leylah Fernandezovou. O postup do dalších bojů hraje ve čtvrtek ještě jedna česká tenistka, Petra Kvitová hraje od 19.25 s Australankou Dariou Savillovou.

Tenisový turnaj French Open v Paříži (antuka, dotace 43,6 milionu eur): Muži: Dvouhra - 2. kolo:

Norrie (10-Brit.) - Kubler (Austr.) 6:3, 6:4, 6:3, Zapata (Šp.) - Fritz (13-USA) 3:6, 6:2, 6:2, 6:3, Chačanov (21-Rus.) - Dellien (Bol.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3, Bedene (Slovin.) - Cuevas (Urug.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:4, Krajinovič (Srb.) - Gojo (Chorv.) 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:1. Ženy: Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (ČR) - Sakkariová (4-Řec.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Gauffová (18-USA) - Van Uytvancková (Belg.) 6:1, 7:6 (7:4), Kerberová (21-Něm.) - Jacquemotová (Fr.) 6:1, 7:6 (7:2), Anisimovová (27-USA) - Vekičová (Chorv.) 6:4, 6:1, Fernandezová (17-Kan.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:2, Kanepiová (Est.) - Haddadová (Braz.) 6:4, 6:4.