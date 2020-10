Geny úspěšného otce, tréninková pomoc od Štěpánka. Sebastiana Kordu v Paříži čeká antukový král Nadal

Před třiceti lety by šlo možná o běžnou zprávu, teď jde o velkou senzaci. Tenista Korda postoupil do osmifinále grandslamového turnaje. V Paříži se to právě povedlo synovi bývalého reprezentanta Petra Kordy Sebastianovi, který na Roland Garros porazil už šest soupeřů včetně úspěšné kvalifikace. Paříž 9:37 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sebastian Korda na Roland Garros | Zdroj: Profimedia

Pošesté tady v Paříži slyšel od rozhodčího hřejivé hlášení „hra, sada, zápas, Korda“, po kterém Američan s českými kořeny Sebastian Korda pokaždé zamířil k osamocenému muži na tribuně.

Syn bývalého reprezentanta Petra Kordy Sebastian se utkání s antukovým králem Rafaelem Nadalem. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Tím je Theodor Devothy, přezdívaný Devítka, trenér, který během rozehrávky nezkazí míček, jak o něm říkával český reprezentant Radek Štěpánek.

Devothy je během posledních týdnů často i doslova „kamarádem do deště“ dvacetiletého tenisty.

„Jsme hodně šťastní. Jsem tu s Devítkou, on je velký pomocí. Máme tu zábavu, každý den hrajeme v hotelu tři hodiny kulečník. Zatím dobré,“ vypráví v Paříži Radiožurnálu Sebastian Korda krátce poté, co reportérům při anglické videokonferenci popisoval svou senzační cestu do osmifinále a také představoval důležité muže, kteří už spolupracovali s jeho otcem Petrem a teď v rodinné tradici pokračují.

Občas pomůže s tréninkem a radami Radek Štěpánek, kterého táta Sebastiana koučoval, do kondice ho dostává Marek Všetíček.

„Trénovali jsme spolu tři týdny v Praze. Udělali jsme dobrou práci, stejně jako s Radkem, který mi pomáhal,“ usmívá se Sebastian Korda.

Ten se se v osmifinále utká s nejlepším antukářem všech dob – Španělem Rafaelem Nadalem, dvanáctinásobným šampionem Roland Garros, který ho inspiruje tím, že se nikdy nevzdává.