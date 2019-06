Na grandslamové Roland Garros přijížděla jako nenasazená hráčka, ale v Paříži si zahraje finále. Tenistka Markéta Vondroušová porazila Britku Johannu Kontaovou 7:5 a 7:6 a ani tentokrát neztratila na turnaji set. O těžkém zápase se spokojená devatenáctiletá rodačka ze Sokolova rozpovídala v rozhovoru pro Radiožurnál, přestože mediální pozornost zvlášť nevyhledává. Paříž 16:02 7. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Vondroušová po postupu do finále Roland Garros. | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Obrovská gratulace. Když jsem teď slyšel na tiskové konferenci, že nemáte ráda rozhovory, tak nevím, jak to zvládneme...

Nemám moc ráda, když jsem středem pozornosti. Teď tedy musím, ale nijak to nevyhledávám.

Ale po tom, co dosáhnete na finále, se to dá vydržet, ne?

Už jsem si na to zvykla. Je to po každém zápase, hlavně na velkých turnajích. Je to taky součást toho. Lidi nás chtějí slyšet a vidět, takže si na to teď musím zvykat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bude to neskutečně těžké, ale už teď si to užívám, říká spokojená Vondroušová po postupu do finále

Každý o vás všude mluví. Dá se tomu teď nějak ubránit, aby tím člověk normálně prošel a připravil se na zápas?

Dost lidí mi píše, ale já se snažím mluvit s těmi hlavními, co znám dobře, a mám tady přítele, trenéra a manažera, takže s nimi komunikuji a jinak se do ničeho velkého nepouštím.

Když jste zmínila manažera Jana Koukala, tak on zmínil, že máte ráda i válečnou literaturu. Jste válečnice? Čerpáte odtud něco?

Mě zajímají hlavně koncentráky, o tom už jsem věděla dost a hodně o tom čtu. Celkově mě tohle zajímá. Já jsem moc nechodila do školy, takže je i potřeba se takhle vzdělávat, abych neměla v hlavě jen tenis.

Dnešní zápas nebyl vůbec jednoduchý, podmínky byly na začátku hodně nepříjemné. Jak jste to prožívala? Na začátku vám ten zápas moc nevycházel.

Začala jsem trochu pomaleji, udělala jsem dvě dvojchyby a byla jsem trochu nervózní. Ona do toho šla od začátku strašně moc a nevyhrála jsem asi deset míčků. Bylo to těžké, ale snažila jsem se zůstat pozitivní a věděla jsem, že když začnu hrát o trošku líp, tak ona začne chybovat.

Vondroušová postoupila do finále Roland Garros. Po velkém boji porazila Kontaovou 2:0 na sety Číst článek

Otáčíte sety ze stavu 3:5, běžná věc...

Zrovna to někdo psal na internetu, že když prohrávám 3:5 a 15:40, tak mám set v kapse, tak jsem se smála. Ale ona tam zkazila lehký volej a bylo to i hodně o štěstí, ale v důležitých chvílích já zapnu a nedám to holkám zadarmo.

V tiebreaku jste předvedla i úder, který vzácně hraje Rafael Nadal, že míček obejde sloupek a dopadne do kurtu. To už je známka, že vám to všechno jde?

To už bylo takové, že jsem si říkala: „Teďka musíš zahrát něco, 4:2, běž do toho, když jí vezmeš servis, tak to třeba dopodáváš.“ Ona teda dala dobrý servis, já jsem pak tipla stranu a vyšlo to. Bylo to neskutečné, nejlepší úder mého života.

A pak kraťas na závěr.

Ona jich dneska taky dávala dost, protože hodně tlačí a pak je těžké je nějak dobíhat. Už stála hodně za lajnou, protože jsem ji vyhnala ven, a věděla jsem, že když to dám dobře, tak tam nebude. A vyšlo to.

Teď vás čeká podobná soupeřka, Ashleigh Bartyová taky umí kraťasy.

Je hrozně šikovná, hraje dost čopy, skvěle podává a hraje podobný forhend jako já, akorát z druhé strany. Je to finále, takže to bude neskutečně těžké, ale už teď si to užívám a je to super.

WHAT A WAY TO FINISH!



An outrageous drop sees 19-year-old Marketa Vondrousova into the final at Roland-Garros without dropping a set! #RG19 pic.twitter.com/EksrpISd1C — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 7, 2019