Nehrály jsme náš nejlepší tenis. Ale umíme se z toho dostat, říká Siniaková po postupu do čtvrtfinále

Tenistka Kateřina Siniaková jako jediná Češka na Roland Garros pokračuje v turnaji dál. Společně s Taylor Townsendovou porazily maďarsko-brazilskou dvojici Timea Babosová a Luisa Stefaniová po setech 6:7, 6:3, 6:4. „Byl to velice náročný zápas. Myslím si, že soupeřky hrály skvěle, a jsem moc ráda, že jsme zápas otočily,“ říká deblová jednička pro Radiožurnál Sport. Paříž 10:21 3. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová na antuce | Foto: Szaniszlo | Zdroj: Profimedia

Kateřino, moc gratuluji k postupu. Byl to zápas, který by klidně mohl být finálový, jelikož jeho kvalita byla obrovská. Jak se cítíte?

Byl to velice náročný zápas. Myslím si, že soupeřky hrály skvěle, a jsem moc ráda, že jsme zápas otočily. Myslím, že první set nám tak utekl dost smolně, ale jsem ráda, jak jsme bojovaly.



Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Kateřiny Siniakové osmifinále turnaje čtyřhry Roland Garros

Hrály jste téměř tři hodiny. Hodila se vám delší pauza před osmifinálovým zápasem?

Asi ano. Myslím si, že obě jsme se cítily dobře a postupem zápasu jsme ani nevnímaly, jak dlouhý a náročný ten zápas byl. Samozřejmě se to může natáhnout, ale my jsme na to byly připravené.

Ze začátku zápasu byla na kurtu situace, na kterou jste už určitě zvyklá – půlka kurtu byla ve stínu a druhá část na sluníčku? Jak se vám v tom hraje? Když si vzpomenu na své zážitky, tak jsem přesně toto nesnášel.

Je to obtížné. Člověk má problém s tím, že když míček přechází ze stínu a do stínu, tak se ztratí. Tady je nad tribunou takové sklo a stín poté není tak silný, ale stejně to není nic příjemného.

Jak moc vám vítězství v tomhle zápase, který byl opravdu těžký, dává víru v pokračování v turnaji a třeba i útok na další titul?

Už jsem říkala, že chceme jít zápas od zápasu. Je skvělé, že po takové náročné zkušenosti máme další šance, takže to je plus.

Siniaková s Townsendovou zvládly obrat na Roland Garros a ve čtyřhře postoupily do čtvrtfinále Číst článek

Na kurtu často dáváte najevo emoce. Myslím to dobře, protože jste stejná když se daří, ale i nedaří. Jak moc vám to pomáhá? Některé tenistky emoce spíše drží v sobě.

Potřebuju to, protože když se snažím všechno držet uvnitř, tak se mi zhoršuje pohyb a všechno se kolem mě utlumí. Na tom jsem se shodli i s týmem. Snažíme se najít nějakou variantu, aby mě to neodvádělo od hry, ale abych nebyla úplně utlumená. I po vyhraných bodech se potřebuju nabudit, abych byla pořád v tempu.

Před zápasem jsem mluvil s Lucií Šafářovou, bývalou českou tenistkou, která se v Paříží zúčastní turnaje legend. Skládala vám komplimenty a vyzdvihovala vaši schopnost na síti a return. Jak se to poslouchá od tenistky, která dosáhla velkých úspěchů?

Samozřejmě nádherně. Je krásné, když to někdo vidí. Věřím, že se snažím a že dokážu hrát dobře i v důležitých momentech. Myslím, že jsme nehrály náš nejlepší tenis, ale stejně jsme se z něj dokázaly dostat. Jednou se povedla výměna mě, jednou Taylor, takže jsem ráda, že bojujeme a makáme. A také za to, že mě někdo pochválí.