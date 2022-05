Snad jsem nikoho nezklamal, říká po napínavém zápasu tenista Kolář. Diváci vyvolávali jeho jméno

Nebývá v posledních letech obvyklé, aby český tenista trápil světovou hvězdu před deseti tisíci diváky. Právě to dokázal Zdeněk Kolář, který na grandslamu v Paříži čtyři hodiny vzdoroval loňskému finalistovi Roland Garros Stefanosovi Tsitsipasovi. Pětadvacetiletý singlista z Bystřice pod Pernštejnem prohrál po velkém boji 3:6, 6:7, 7:6 a 6:7, a tak do třetího kola nakonec těsně prošel řecký favorit. Paříž 10:52 27. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Kolář v zápasu 2. kola proti Stefanosovi Tsitsipasovi | Foto: GONZALO FUENTES | Zdroj: Reuters

Stefanos Tsitsipas pochválil Zdeňka Koláře hned u sítě a pak i v pozápasovém rozhovoru na kurtu Suzanne Lenglenové. Rodiče řeckého hráče navíc přišli pogratulovat do boxu hrdému otci českého reprezentanta, jehož jméno během strhující čtyřhodinové bitvy fanoušci mnohokrát vyvolávali.

„Hned po zápase mi psala sestra, že bylo krásné slyšet naše příjmení. Bylo to moc hezké, ale na kurtu jsem se snažil to tolik nevnímat a soustředit se na svoji hru. Myslel jsem na to, co mám naučené, a jak mám na kurtu v daných momentech hrát,“ přiznával pro Radiožurnál Zdeněk Kolář, že i když se snažil neztratit koncentraci, znělo mu příjemně, když fanoušci vyvolávali jeho jméno a po zápase jim naopak on děkoval.

„Líbilo se mi, jak se ke mně chovali, že mě povzbuzovali, a taky že vůbec přišli. Není jednoduché sedět tu čtyři hodiny,“ pochvaloval si s úsměvem publikum.

Během té doby fanoušci viděli spoustu výjimečných úderů, přes třicet z velké části úspěšných kraťasů českého hráče, povedené loby i podařené forhendové či bekhendové rány. A také nevyužité setboly Zdeňka Koláře, který jich měl několik ve druhé i čtvrté sadě.

„Doufám, že jsem svým výkonem nikoho nezklamal. Samozřejmě jsem chtěl vyhrát. Cítil jsem, že jsem v určitých momentech lepší. Kdo ví, jak by to bylo v pátém setu. Fyzicky jsem na tom byl dobře, ale bohužel to nedopadlo,“ řekl po zatím největším zápase kariéry Zdeněk Kolář.