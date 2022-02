Lehečka ztroskotal v Rotterdamu až na Tsitsipasovi, světové čtyřce podlehl ve třech setech

Tažení tenisty Jiřího Lehečky turnajem v Rotterdamu při jeho debutu na ATP Tour skončilo v semifinále. Dvacetiletý český hráč, který si premiérovou účast v hlavní soutěži elitního okruhu zajistil v kvalifikaci, prohrál s prvním nasazeným Stefanosem Tsitsipasem z Řecka po takřka dvouhodinovém boji 6:4, 4:6, 2:6. Rotterdam 17:31 12. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Lehečka po semifinálové porážce. | Foto: Piroschka Van De Wouw | Zdroj: Reuters

Už účastí v semifinále se Lehečka posune do pozice české jedničky a poprvé v kariéře se v žebříčku ATP dostane do první stovky. V novém vydání by měl poskočit z aktuálního 137. místa na 95. pozici.

Proti světové čtyřce předvedl Lehečka opět agresivní hru, díky níž při premiéře v hlavní soutěži turnaje ATP Tour získal v úvodním kole skalp světové dvanáctky Denise Shapovalova. V prvním setu soupeři sebral podání hned ve třetím gamu, další dvě šance na brejk v následujících hrách pak už sice nevyužil, při svém podání ale za 37 minut proměnil setbol.

Vyrovnanou bitvu se favorizovaným Tsitsipasem sváděl i ve druhé sadě, o niž přišel až ztrátou podání v desátém gamu. Řek si pohodu přenesl i do rozhodujícího setu, v němž se po dalším brejku ujal vedení 3:0 a náskok už nepustil.

První mečbol proměnil při podání českého hráče, který se v Rotterdamu dostal do semifinále jako nejníže postavený tenista od roku 1995. Tehdy si na turnaji o postup do finále zahrál 225. hráč žebříčku Omar Camporese.

Tenisový turnaj mužů v Rotterdamu (tvrdý povrch, dotace 1,349.070 eur):

Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (1-Řec.) - Lehečka (ČR) 4:6, 6:4, 6:2.