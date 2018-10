Nejlepší tenista posledních měsíců dorazil do Prahy, Djokoviće čeká Štěpánkova rozlučka

Přesun z Číny do Evropy na Novaku Djokovićovi nebyl vidět. Když dostal krátce po příletu do Prahy otázku, jak se cítí, odvětil, že stále ještě lépe, než borec po jeho pravici. To prý ale není těžké, doplnil Srba skoro čtyřicetiletý Radek Štěpánek, který pak ve staré ruzyňské hale slyšel i vážnější odpovědi nejlepšího tenisty posledních měsíců.

Nejlepší tenista současnosti, Srb Novak Djoković, je v Praze. Vítěz posledních dvou grandslamů roku a šampion nedávného turnaje v Šanghaji dorazil do Česka jako hlavní host rozlučkové exhibice Radka Štěpánka.

„Cítím se dobře, mám za sebou skvělý týden v Šanghaji. Nejsem unavený, čas strávený na kurtu si užívám, když vyhrávám. Možná má ale Radek pravdu, když říká, že má vítězná série brzy skončí. Tak uvidíme,“ přešel zase do žertovnější roviny Djoković a myslel tím čtvrteční exhibiční čtyřhru, ve které bude soupeřem Radka Štěpánka.

Tento výsledek ale, ať už bude jakýkoli, nezmění nic na tom, že se v Praze představí nejlepší singlista současnosti, vítěz čtyř největších akcí této druhé poloviny roku, konkrétně šampion z grandslamů ve Wimbledonu a v New Yorku a vítěz turnajů kategorie Masters v Cincinnati a Šanghaji.

„Djoković je velká hvězda a jsem rád, že mám jeho autogram. Byl velice vstřícný a podepsal fotku i kartičku, takže jsem maximálně spokojený,“ řekl sběratel podpisů Jiří Havránek.

Podobně šťastný byl i muž, který do Česka na svou rozlučku Novaka Djokoviće pozval, Radek Štěpánek.

„Moc si vážím toho, že dorazil, protože samozřejmě najít něco v jeho nabitém programu je dlouhodobá práce. Tím bych ho tady rád přivítal,“ usmíval se Štěpánek.

Novaka Djokoviće, ale i Radka Štěpánka a další hosty českého tenisty přivítají fanoušci v libeňské hale v 18.30. Právě v tento čas rozlučkový večer začíná.