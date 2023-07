V Praze vyhoštěná tenistka, v Liberci Rusové hrají. ‚Tam je jiná situace,‘ vysvětluje šéf svazu Kaderka

Mohou nebo nemohou hrát na turnajích pořádaných v Česku ruští tenisté a tenistky? To je otázka, která teď zaměstnává policii i pořadatele turnajů. Ke sporu došlo po tom, co se turnaje WTA v Praze nemohla zúčastnit ruská tenistka.Hostem Radiožurnálu byl Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu. Praha 22:46 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mohou nebo nemohou hrát na turnajích pořádaných v Česku ruští tenisté a tenistky? Řekne v rozhovoru Ivo Kaderka, prezident Českého tenisového svazu | Foto: Martin Sekanina / CNC | Zdroj: Profimedia

Zatímco Rusku vyhostila cizinecká policie kvůli problému s vízy, u tenistů žádné pochybení nezjistila, a to i přes červnové usnesení vlády, které zakazuje účast individuálních sportovců a sportovních týmů reprezentujících Ruskou federaci na sportovních soutěžích a utkáních pořádaných na území České republiky. Tuto informaci také předala sportovním svazům Národní sportovní agentura, která má zabezpečit zavedení tohoto opatření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s prezidentem Českého tenisového svazu Ivem Kaderkou

Šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek řekl, že finální rozhodnutí o účasti ruských sportovců například na tenisových turnajích v Česku zůstává na svazech. Vydal tenisový svaz nějaké jednotné stanovisko pro pořadatele turnajů, jestli se Rusové smějí nebo nesmějí účastnit turnajů pořádaných na území ČR?

Já snad nevěřím vlastním uším, protože jak může český tenisový svaz mít finální rozhodnutí o tom, jestli se tady Rusové a Bělorusové mohou účastnit turnajů? Tady je to naprosto jasné a nemůže to být žádná diskuse.

Platí zde zákony, a pokud vláda vydala zákonné usnesení o tom, že je zákaz účasti Rusů a Bělorusů, tak to prostě platí a žádné finální rozhodnutí na Českém tenisovém svazu není. Český tenisový svaz, tak jako ve všech ostatních případech, plně respektuje zákon, platné předpisy, a to, co vydala vláda, je pro nás zavazující a nejede přes to vlak.

To znamená, že pořadatelé turné v Liberci se podle vás neřídili zákonem?

Oni se řídili zákonem, protože toto je zcela jiná situace, než byla například u těch děvčat. Ale ještě než se k tomu dostaneme…

V čem? Pojďme si říct, v čem je ta situace jiná.

Ta situace je jiná v tom, že ten chlapec není Rus, ale Ukrajinec.

Ten chlapec má ale ruské občanství.

Ten chlapec bohužel žije na území, které bylo obsazeno Rusy. Když mu bylo ještě 14, tak hrál za národní tým Ukrajiny. Dokonce v ČR hrál Winter Cup, který jsem já v Rakovníku tenkrát zahajoval. Chlapec žije se svými rodiči jako nezletilý na území, které přepadl Putin a ruští agresoři a donesli mu ruský pas. Ten chlapec se mezitím odstěhoval do Itálie, kde žádá o azyl a žádá i o italské občanství.

To je zase ten druhý tenista.

To je jedno, oba dva prostě nežijí v Rusku. Nemají s Ruskem nic společného, kromě toho, že mají ruský pas. Agresi odsuzují a žádají o jiná občanství.

Tohle všechno si zjišťoval pořadatel turnaje v Liberci předtím, než nechal hrát ty dva ruské tenisty?

Pořadatel si nemá co zjišťovat, nemystifikujte veřejnost. Rozhodnutí vlády je tady jasné.

Já nemystifikuji veřejnost, tohle je citace rozhodnutí NSA.

Hlavně, aby veřejnost věděla jednu zásadní věc. O tom, kdo se zúčastňuje turnajů WTA (Ženská tenisová asociace) a ATP (Asociace tenisových profesionálů), ITF (Mezinárodní tenisová federace), rozhodují nadřízené mezinárodní orgány, které pořadatelům, kteří ten turnaj pořádají, pošlou startovní listinu. Pořadatel s tím nemá vůbec nic společného. Tak prosím, nepodsunujte ani pořadatelům, ani Spartě, ani Liberci, a už vůbec ne tenisovému svazu a ČR, že mohli jakkoliv ovlivnit startovní listinu.

Vy říkáte, že vám určují nadřízené organizace světového tenisu WTA apod., to oni nominují a jejich rozhodnutí je nad české zákony?

Určitě není, odcituji vám to z důkazů.

Takže vám nemohou nařídit, aby tu hrál například ruský tenista.

Z důkazů: dne pátého května jsem poslat dopis ministrovi zahraničí. „Obracím se na vás. Neodkladné záležitosti ve věci účasti Ruska Běloruska na mezinárodním turnaji na území České republiky. Lokální organizátoři i tenisové kluby nemají bohužel žádný vliv na to, kdo se na tyto turnaje přihlásí, protože start hráčů z Ruska, Běloruska není blokován na sérii turnajů ATP veta, ITF jakkoliv. Proto vás prosím o řešení situace, jak znemožnit sportovcům z Ruska a Běloruska účast na mezinárodním turnaji.

Jaká byla odpověď?

Šestnáctého června, za víc jak měsíc, jsem poslal stejný dopis panu ministrovi zahraničí. Dokonce mám potvrzení z pošty a odpověď mi přišla za téměř další měsíc, sedmého července, takže po dvou měsících, kde mi pan ministr říká, že vnímá, že situace ohledně zamezení účasti ruských a běloruských tenistů na mezinárodních soutěžích není při absenci zákazu na úrovni mezinárodní tenisové federaci jednoduchá, nechť se obrátím na Národní sportovní agenturu.

S tou jsme v kontaktu neustále. Mezitím jsem poslal šéfovi WTA dopis, a to dříve, než mi odpověděl pan Lipavský sedmého července. Už 4. 7. jsem poslal dopis panu předsedovi NSA: Dovoluji si Vás zdvořile požádat o vaši reakci obratem. Rovněž žádám, vážený pane předsedo, vaši odbornou supervizi – neboli ujištění – zda je obsah našeho dopisu plně v souladu s přijatým usnesením vlády ČR s ohledem na vysokou senzitivitu případu a…

Rozumím, a jaký byl výsledek a odpovědi NS, a tedy Národní sportovní agentury?

Národní sportovní agentura nám zaslala rozhodnutí vlády, které známe, a doporučení, aby se tady ruské sportovkyně a sportovci nemohli účastnit, což mi respektujeme. A samozřejmě my nejsme činný orgán, který má pravomoc komukoliv zabránit.

To samozřejmě ne. O vstupu do České republiky mluvíme, mluvíme o tom, jestli budou ruští tenisté hrát na turnajích, které se pořádají v Česku. Zabránit vstupu může asi jenom policie.

Přesně tak, to znamená, že jsme žádali stát, aby nám pomohl vyřešit tuto situaci, protože my nejsme represivní orgán a pokud se dostaví zahraniční sportovec s platným schengenským vízem, tak my nemáme jakoukoliv sílu ho vyhánět z areálu. Od toho jsou tady policisté. My jsme se obrátili na policii, která včera řešila tento případ se zmiňovanými dvěma hochy a cizinecká policie rozhodla, ve své pravomoci, že oni nic neporušili.

Ano, cizinecká policie rozhodla, že mají platná víza, to znamená, že mohou mít ČR, ale...

Ne. Cizinecká policie rozhodla o tom, že můžou hrát na turnaji v Liberci. To rozhodla cizinecká policie. Český tenisový svaz ani lokální organizátor v Liberci nerozhoduje o tom, jak vykládat vládní usnesení.

Ale vládní usnesení se netýká víz, vládní usnesení se týká něčeho jiného. Řekněte mi, co by se stalo, pokud by svaz nebo organizace, která pořádá ten turnaj, řekla jasně organizacím WTA i ATP atd., že Rusové nemohou nastoupit, protože tady takové rozhodnutí vlády. Co by se stalo?

My s nimi neustále komunikujeme a…

A řekli jste jim to?

Samozřejmě. WTA a ATP jsou dvě samostatné profesionální organizace, které nominují sportovce na všechny turnaje ve své režii. S tím nemá žádný organizátor nic společného.

A jak by tady reagovaly na to oznámení, že u nás nemohou ruští tenisté hrát?

Ony samozřejmě mají dostatek svých právníků a lidí, kteří to vyhodnocují a vědí moc dobře, co v které zemi platí. A přestože oni vědí, že tady je takové usnesení vlády, no tak sem ty hráčky přijely. A protože sem přijely, tak je policie na hranicích zastavila, zadržela a vrátila, tak, jak to plně v kompetenci policie.

Pokud je nominovaly, tak přeci ty tenisové mezinárodní organizace nerespektují rozhodnutí české vlády. Je to tak?

No počkejte, vy se mě ptáte na to, co respektují privátní organizace WTA a ATP, ale já nejsem WTA ani ATP.

Já vím, ale vy s nimi komunikujete tak mě zajímá jejich názor.

Víte, jaký je názor nejvyšších profesionálních organizací ve světovém tenisu WTA i ITF? No, že ruští sportovci hrají Wimbledon. Budu hrát US Open – pravděpodobně – a toto je jejich rozhodnutí. A neptej se mě na to, proč je to rozhodnutí takové. Já respektuji rozhodnutí vlády ČR. Pro mě je jasné, jednoznačné a absolutně s ním nepolemizuji a plně a pokorně ho respektuji, tak jako všichni ostatní organizátoři v Českém tenisovém svazu.

To znamená, že pokud by sem přijel nějaký ruský sportovec – neberme tedy teď tyto výjimky…

Žádné „pokud“ neplatí, platí jenom zákony. Zákony, které Český tenisový svaz plně respektuje a vždy respektoval. „Pokud“ neplatí. Zákony jsou zákony.

Pokud sem přijede ruský tenista na turnaj, protože bude nominován, bude tady hrát nebo ne?

Ano, mezinárodní organizace vám zašle startovní listinu, a na této startovní listině je jeho jméno. Pokud bude mít víza v pořádku a cizinecká policie nenajde nic, co je v rozporu se zákonem a usnesením vlády, tak samozřejmě – to se týká třeba toho chlapce z té Ukrajiny, který má dneska ruský pas – cizinecká policie rozhodla, že se nic nestalo a může hrát.

Znamená to, že to usnesení vlády, které říká, že tu nemají hrát a sportovat ruští tenisté, má kontrolovat policie?

Usnesení vlády, pokud došla k jeho porušení, musí represivní orgán vyřešit ve své kompetenci, nikoliv organizátor, který tam má sběrače míčků a rozhodčí na empiru. My nejsme represivní ani činný orgán v jakémkoliv řízení. Když dojde k porušení zákona, musí nastoupit orgán k tomu odpovědný, nikoliv pořadatel z Liberce.