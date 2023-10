Šafářová vyhrála první soutěžní zápas od roku 2019. Návrat k profesionálnímu tenisu ale nechystá

Někdejší finalistka Roland Garros Lucie Šafářová v prvním soutěžním utkání po ukončení kariéry v roce 2019 porazila na turnaji ITF v Remeši 3:6, 6:3, 6:1 Francouzku Yaroslavu Bartashevichovou. Ještě předtím serveru iSport.cz šestatřicetiletá matka dvou dětí řekla, že plný návrat k tenisu nechystá. V Remeši si chtěla zahrát se svou neteří a také se rozehrát před blížícím se turnajem legend v Lucemburku. Remeš 15:05 3. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Šafářová bere turnaj v Remeši jako přípravu na zápas legend | Foto: Tomáš Krist / MAFRA / Profimedia

„Tenis mě pořád baví, ale vracet se nechci,“ řekla Šafářová serveru iSport.cz po pozdvižení, které na sociálních sítích její přihláška na turnaj s dotací 25 000 dolarů vyvolala.

Na halovém turnaji v úterý nastoupila proti osmnáctileté Bartashevichové, které patří 782. místo v žebříčku, a po dvou a půl hodinách se mohla po obratu radovat z výhry. V druhém kole se střetne s třiatřicetiletou Němkou Monou Barthelovou, vítězkou pražského turnaje z roku 2017.

V úterý večer ještě Šafářovou čeká čtyřhra po boku neteře Emmy Dvořáčkové, dcery její starší sestry Veroniky. Tenisu se navíc věnuje také čtrnáctiletá Anna.

„Jsme tenisová rodina a se ségrou jsme si jednou zahrály debla. Teď už neteře dorůstají do věku, kdy hrají pěkný tenis, a chtěla bych si s každou zahrát deblíka a užít si to. Byla to taková hurá akce. S dětmi bohužel není moc času se neteřím věnovat, ale snažím se jim pomoct, když to jde. Navíc je to pro nás i fajn výlet,“ vysvětlovala Šafářová, jež je ve Francii s oběma dětmi.

Příprava na zápas legend

Do dvouhry se bývalá pátá hráčka světového žebříčku a deblová jednička přihlásila i kvůli tomu, že ji za dva týdny v Lucemburku čeká silně obsazený veteránský turnaj. „Za chvíli hraji legendy, proto jsem začala trochu trénovat. Takže si ťuknu i dvouhru, když už jsem tady,“ řekla Šafářová, jež od organizátorů v Remeši dostala divokou kartu.

Brněnská rodačka Šafářová hrála na WTA Tour zápas ve dvouhře naposledy v září roku 2018 v Québecu, kde prohrála s aktuální světovou sedmičkou Ons Džabúrovou z Tuniska. Úspěšnou kariéru uzavřela v roce 2019 ve čtyřhře na French Open. Poté se věnovala mimo jiné mateřským povinnostem, s hokejistou Tomášem Plekancem má dceru a syna.

Na elitním okruhu Šafářová získala sedm titulů ve dvouhře a patnáct ve čtyřhře včetně pěti grandslamových. V roce 2015 postoupila do finále Roland Garros, v němž podlehla Sereně Williamsové, rok předtím ji porazila Petra Kvitová v semifinále Wimbledonu. Pětkrát vyhrála Fed Cup a získala bronzovou olympijskou medaili ve čtyřhře v Riu de Janeiru.