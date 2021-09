Serena Williamsová slaví 40. narozeniny, k vyrovnání nejlepší tenistky historie jí chybí jeden grandslam

Televizní společnosti na začátku století ve svém tenisovém vysílání změnily grafiku. Nepsaly u skóre příjmení hráček, ale že proti sobě hrají Serena a Venus.

Během tří let proti sobě stály Williamsovy sedmkrát ve finále grandslamu. A častěji za dohledu početné rodiny z lóže vítězila ta mladší z nich Serena.

„Já běžně přemýšlím o tom, co udělám na kurtu, na co si dám pozor, soustředím se na techniku. Vlastně mě nezajímá, proti komu hraju, protože to vám to může jen ztížit. Jde mi jen o ten moment. O to, abych šla dál já. Protože já dřu kvůli tomu, abych se do toho finále probojovala. A když chci vyhrát, tak nemyslím na to, jestli to je proti Venus, nebo proti někomu jinému,“ přiznala Američanka v rozhovoru s Oprah Winfreyovou.

Serena Williamsová vynikala tím, jak byla soustředěná. Při každém zápase byla naprosto koncentrovaná a cílevědomá. Hrála silový tenis, ale i se svou poměrně robustní postavou měla výborný pohyb po kurtu. A i když bylo její pojetí přirovnáváno spíše k mužskému, ona sama tuší, že by neměla šanci.

„Andy Murray nadhodil, že bychom si spolu zahráli a já mu říkala ‚to si snad děláš legraci‘, protože mužský a ženský a mužský tenis jsou úplně odlišné sporty a já bych dostala dvakrát 6:0 během pár minut,“ řekla Williamsová.

Také při svém dosud posledním vítězství na grandslamu v Austrálii v roce 2017 porazila Serena Williamsová ve finále svou sestru Venus, ale po následné mateřské pauze se Američanka k další trofeji nedostala. Tím pádem zůstává jeden titul od nejúspěšnější tenistky všech dob Margaret Courtové a je pravděpodobné, že moc šancí k jejímu vyrovnání už čtyřicetiletá Williamsová už mít nebude.