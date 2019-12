Sestry Fruhvirtovy zatápěly dospělým tenistkám. Dvanáctiletá Brenda získala set nad Siniakovou

Tenisová extraliga v Česku nabízí spoustu příležitostí zahrát si po přípravném období a ještě před novou sezónou soutěžní zápasy. A třeba i mimořádně talentovaným školačkám. Lindě Fruhvirtové je teprve čtrnáct, její sestře Brendě ještě o dva roky méně. Obě teď společně v jednom týmu nastupují k duelům proti dospělým profesionálkám. Říčany 17:07 16. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (zleva) Linda a Brenda Fruhvirtovy | Zdroj: Profimedia

Chodí sice ještě na základní školu, ale už v útlém věku hrají zápasy s dospělými tenisovými profesionálkami ze světové stovky. Linda a Brenda Fruhvirtovy by se v budoucnu mohly stát podobně úspěšným klanem, jako jsou například sestry Plíškovy.

Dvanáctiletá Brenda a o dva roky starší Linda si pochvalují, že mohou hrát spolu v jednom týmu, konkrétně za Jihlavu. A rodiče zase to, že se nemusejí dělit, tak jako obvykle, protože jejich dcery hrají během sezóny většinou turnaje na rozdílných místech.

„Byly to asi tři akce, na kterých se nám to povedlo. Jsme strašně rádi, když můžeme být spolu, protože to je pro nás takový malý svátek,“ svěřil se Radiožurnálu otec Hynek Fruhvirt, kterého těší také to, jak obě dcery hrají.

Starší Linda už v extralize porazila soupeřku ze čtvrté stovky světového žebříčku, mladší Brenda vzala set fedcupové reprezentace Kateřině Siniakové i tenistce s grandslamovými zkušenostmi Tereze Martincové.

„Určitě to je super zkušenost. Těším se, až budu moct hrát turnaje dospělých,“ přeje si Brenda. „Hrála skvěle, nezkazila balón. Jde vidět, že má natrénováno. Na svůj věk hraje rychle, je také mentálně vyspělá,“ vysekla jí pro Tenisový svět poklonu Kateřina Siniaková.

Dávat si vyšší cíle

Podobně kvalitních zápasů stihnou sestry odehrát každá zvlášť za sezónu tak dvacet, cíle na příští sezónu jsou zase o něco vyšší.

„Je potřeba zahrát tak třicet zápasů, které mají opravdu kvalitu. A to je pro nás hlavní úkol, který chceme zajistit, protože to by jim skutečně pomohlo,“ prozradil otec tenistek, kterým už brzy stejně jako celé rodině začne nejtěžší období v roce. Skládání zkoušek ze všech předmětů základní školy, kterou Linda i Brenda dálkově studují.

„Já chodím do deváté a ségra do sedmé třídy. Učíme se doma a do školy chodíme na testy a na zkoušky. Samozřejmě je škola důležitá a do maturity to musíme přežít, ale to je ještě daleko,“ řekly s úsměvem Linda a Brenda.

„To je opravdu těžké období. Ty týdny těch zkoušek jsou u nás opravdu velice napjaté. Je to určitě nejstresovější období v roce u nás,“ dodal otec Hynek na tenisové extralize smíšených družstev.