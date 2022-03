Tenisové sestry Plíškovy slaví třicáté narozeniny. ‚Malí vojáci,‘ říkala o nich jedna z prvních trenérek

Už v roce 2010 na juniorce v Melbourne na sebe sestry Plíškovy upozorňovaly skvělými výkony. Karolínu mohli fanoušci tehdy vidět i jako šampionku a ve stejném roce se z grandslamové trofeje radovala i Kristýna, která ovládla soutěž dívek ve Wimbledonu.

První grandslamový titul v juniorské kategorii získaly ve stejném roce, ale nejen to mají v životě společného.

Všechno nejlepší Karolíno a Kristýno:) pic.twitter.com/jjtuV3nCN5 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) March 21, 2022

Obě sestry už tehdy výtečně podávaly, za což vděčily i jedné z jejich prvních tenisových učitelek. „My jsme jim s jejich tátou ze srandy říkali, že to jsou malí vojáci. Protože kromě toho, že byly talentované a údery se učily velice rychle, byly na jejich věk také velice disciplinované,“ popsala trenérka Zuzana Rolenčíková z Litvínova.

Karolína i Kristýna patřily k nejlépe servírujícím tenistkám na ženském profesionálním okruhu hned, jak se na něj dostaly. Karolína v minulých letech opakovaně vládla statistikám v počtu es za sezonu.

Používá značku „Ace Queen“, která je často spojená i s charitou. Do té se zapojují obě sestry, které v létě pravidelně pořádaly i tenisové kurty pro děti.

„Děti se i vrací, snažíme se jim věnovat,“ řekla Karolína, která mohla dětem loni ukázat i trofej z Wimbledonu, kterou získala jako poražená finalistka.

Podobného úspěchu dosáhla i v roce 2016 na US Open v New Yorku. V létě 2017 byla i světovou jedničkou a stále sní o grandslamovém titulu, kvůli kterému před časem přizvala do svého týmu i respektovaného německého kouče Sašu Bajina.

„Je asi nejlepší trenér, kterého jsem kdy měla. Je ještě hodně věcí, kterých chceme společně dosáhnout,“ přiznala Karolína Plíšková, která vstoupila do nové sezony smolně.

Při pádu v posilovně si zlomila ruku a před svými třicátými narozeninami stihla odehrát jediný zápas před pár dny v Indian Wells.

Kristýna odložila raketu už dříve z jiných důvodů. S fotbalistou Sparty Dávidem Hanckem, kterého si nedávno vzala, čeká dítě.