Tenistky hodnotí osekanou sezonu: Plíšková není spokojená, Krejčíkové pauza pomohla

Už jenom drobné změny můžeme čekat ve světovém žebříčku profesionálních tenistek. Tak například, že Běloruska Aryna Sabalenková, která tento týden zářila v Ostravě, ještě může na posledním turnaji v Linci zabojovat o postup do elitní desítky. Ale jinak už je o všem důležitém rozhodnuto a většina hráček tak může bilancovat své snažení v hodně zvláštní sezoně. Ostrava 20:10 25. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

„Výsledky nebyly takové, jaké jsem chtěla. Tenhle turnaj už byla taková tečka,“ trpce se usmála Karolína Plíšková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tenistky hodnotí osekanou sezonu: Plíšková není spokojený, Krejčíkové pauza pomohla

Když v Ostravě nejlepší česká singlistka na žebříčku hodnotila sezonu bez úspěchu na grandslamech, málem by zapomněla, jak dobrý byl její začátek. Připadalo jí to jako hodně dávno, co mluvila v Austrálii jako vítězka turnaje v Brisbane poté, co její semifinálový zápas proti Japonce Naomi Ósakaové mnozí označovali za jeden z nejlepších v ženském tenise.

U protinožců tehdy zuřily rozsáhlé požáry a tehdy by si jen sotva někoho napadlo, že se tenisový kolotoč za pár měsíců zastaví z úplně jiného důvodu. Ostatně nenapadlo by to ani Karolínu Plíškovou, když se v březnu vydávala do Ameriky na nakonec první velkou zrušenou sportovní akci kvůli novému typu koronaviru.

Chtějí zápasy

Dnes už může vypadat hodně zvláštně, že pořadatelé rušili první turnaje v Indian Wells či Miami kvůli jednotkám případů. Po pětiměsíční přestávce se mezinárodní okruh po výrazné úpravě kalendáře znovu rozjel a díky takzvaným bublinám, kdy jsou tenistky a účastníci turnajů v naprosté izolaci, funguje i v době, kdy jsou v jednotlivých zemích tisíce pozitivně testovaných na covid-19 denně.

A výrazně tomu pomohly i plány a práce českých funkcionářů a organizátorů, kteří bezpečným způsobem uspořádali spoustu akcí v době, kdy se ještě na většině míst světa nesportovalo.

„Hrály fiftýny, hrály sety, hrály gemy a dostaly se do rytmu a tempa zápasu,“ říká prezident Českého tenisového svaz Ivo Kaderka. „Z trénování každému hrabe, když nemůže hrát zápasy, na který je celý život zvyklý,“ podotýká.

Sabalenková zvládla běloruské finále a slaví titul z Ostrava Open Číst článek

Právě z domácího seriálu jarních a letních akcí měly české tenistky získat výhodu, až se mezinárodní sezona znovu rozjede. Ale ne všem se to povedlo, i kvůli zdravotním potížím, které některým z nich přípravu komplikovaly.

„Musím říct, že mně ta pauza spíš prospěla. Měla jsem čas konečně se víc připravit,“ říká jedna z tenistek, kterým komplikovaná sezona s dlouhou přestávkou sportovně neublížila, naopak.

Nejlepší byla Kvitová

Barbrora Krejčíková dosáhla poprvé v kariéře na singlové osmifinále grandsalmu a po životním úspěchu na odloženém Roland Garros našla své jméno poprvé mezi stovkou nejlepších tenistek.

Nejúspěšnější domácí hráčkou byla přes minimum navštívených akcí Petra Kvitová, která by se hlavně díky čtvrtfinále v Melbourne, osmifinále na US Open v New Yorku a semifinále v Paříži jako jediná z českých reprezentantek dostala na Turnaj mistryň pro nejlepších osm tenistek sezony. Tedy pokud by byl.

„Je pravda, že jsme nakonec přes to všechno odehrály tři grandslamy. Na nich mám velmi úspěšnou sezonu,“ těšily grandslamové výsledky v tomto nejen tenisově složitém roce Petru Kvitovou.