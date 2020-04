Když na začátku března nesměli na tribuny při biatlonovém Světovém poháru v Novém Městě diváci, už tehdy počítali pořadatelé mnohamilionové ztráty. Jenže to byl pouhý začátek dlouhého období rušení či odkládání. Zatím je složité odhadovat, kdy se může sportovní život vrátit do normálních kolejí. Zřejmě nejobtížněji to půjde tam, kde se hodně cestuje - jako v tenise. Praha 18:47 12. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaplněné tribuny na slavných turnajích? Na to si ještě počkáme. | Foto: Antoine Couvercelle / Panoramic | Zdroj: Reuters

„Tráva je zrušená určitě a uvidíme, jak budou vypadat poslední měsíce v roce, jestli se to vrátí na okruh, nebo ne,“ říká dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová.

Kdy se obnoví tenisová sezona? 'Nebyl bych překvapený, kdyby začala až ta příští,' říká trenér Fencl

Kvitová si v týdnu znovu vyzkoušela trénink na tenisovém kurtu, na které se několik týdnů kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesmělo. Teď se na ně sice v Česku už pár dní za splnění určitých podmínek může a profesionálové i amatéři toho v těchto slunných dnech hojně využívají. Český tenisový svaz je dokonce připravený hned jak to bude možné a skončí stav nouze zahájit speciálně vymyšlené národní soutěže.

Ale ty mezinárodní - velké turnaje včetně těch grandslamových - zřejmě přijdou na řadu až jako poslední ze všech velkých sportů.

„Profesionální tenis je založený na v podstatě neustálém cestování, takže může myslím trvat hodně dlouho, než se to vrátí do starých kolejí,“ říkal při natáčení Olympijského podcastu Radiožurnálu Jiří Fencl, dlouholetý trenér na ženském profesionálním okruhu WTA.

Okruh WTA zatím stojí stejně jako ten mužský ATP do půlky července, kdy měl končit už zrušený Wimbledon. Tenistky už vědí, že přijdou také o velký srpnový turnaj v Montrealu, a také vidí, že v areálu US Open, které je v kalendáři na přelomu srpna a září, vyrostla polní nemocnice a výdejna jídla.

„Bude to trvat a vůbec bych nebyl překvapený, kdyby v nějakém normálním módu začala až příští sezona. Nebo možná by se to rozjelo na konci roku a volně by to do ní přešlo,“ tuší Jiří Fencl, že je teď obtížné při těchto kulisách vidět restart sezony.

Podle informací Radiožurnálu se uvažuje o různých opatřeních, karanténách pro hráče a jejich týmy i speciálním cestování, aby profesionální tour mohla v nějakém omezeném režimu pokračovat, ale je otázkou, jak atraktivní to bude pro hráče, sponzory a vedení turnajů, na které by nemohli diváci.

Také není jasné, kde by se vlastně mělo hrát, pokud by to šlo. Některé odložené jarní turnaje - třeba ten antukový v Římě chtějí organizátoři uspořádat na podzim. Na přelom září a října je přestěhované grandslamové Roland Garros, jenže tou dobou jsou v kalendáři i jiné akce. A velkou část podzimní sezóny včetně Turnaje mistryň hostí Čína, odkud se nové onemocnění do celého světa postupně rozšířilo.

„Očekává se, že kalendář padne, a o termíny pak může být strašná rvačka. Jsem na to zvědavý,“ řekl Fencl.

Australian Open bez diváků?

„Teď musí všichni sportovci počkat, na prvním místě je zdraví,“ řekla už před časem smířeně nejlepší česká tenistka Karolína Plíšková v reakci na odložený olympijský turnaj a Wimbledon.

Čekání tenistů na profesionální turnaje bude zřejmě delší ve srovnání se zástupci jiných velkých sportů. Přesunutím Eura na další rok získali fotbalisté nějaký čas na dohrání národních soutěží a evropských pohárů. A v některých předních klubech už také začínají v omezeném režimu s tréninkem.

Způsob, jak dohrát sezonu vymýšlí slavné zámořské soutěže, hokejová NHL nebo třeba basketbalová NBA. Jeden z nejhvězdnějších basketbalistů LeBron James prohlásil, že už si na rozdíl od začátku pandemie koronaviru dokáže představit, že se kvůli nové nemoci budou hrát zápasy na jednom místě a bez diváků. Ostatně na možnost uspořádat grandslam bez fanoušků už se jako na jednu z možností připravuje lednové Australian Open. Přitom ještě před časem bylo něco takového pro velké tenisové turnaje nemyslitelné.